Tour de France

Tour de France : Pogaçar, Vingegaard… Le Tour est loin d’être joué

Publié le 18 juillet 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Jour de repos en ce lundi 18 juillet pour le peloton du Tour de France. De quoi recharger les batteries avant d’entamer la troisième et dernière semaine qui mènera les coureurs jusqu’aux Champs-Elysées. Mais avant cela, il faudra passer par les Pyrénées et certains cols terribles. Des ascensions qui pourraient encore tout chambouler au classement général car même si Jonas Vingegaard a de l’avance, rien n’est encore joué sur le Tour de France.

Après 15 étapes, on commence à voir les Champs-Elysées se profiler. Mais le Tour de France n’est pas encore terminé pour les coureurs qui restent encore dans le peloton. En effet, il y a encore une semaine de course et tout peut encore basculer sur cette Grande Boucle. Maillot jaune sur les épaules, Jonas Vingegaard a prouvé qu’il était très solide face aux attaques de Tadej Pogaçar. Mais il va encore falloir le montrer dans les Pyrénées où certains cols pourraient bien donner du fil à retordre aux favoris de ce Tour de France.

Maillot jaune, Vingegaard est affaibli

Aujourd’hui, c’est donc Jonas Vingegaard qui est le maillot jaune du Tour de France. En tête du classement général, le Danois de la Jumbo Visma compte 2 minutes 22 d’avance sur son dauphin Tadej Pogaçar. Suffisant pour déjà acter sa victoire finale sur ce Tour ? Non. En effet, comme l’a dit Pogaçar, s’il a pu perdre 3 minutes dans le col du Granon, il peut les reprendre. Cela laisse donc présager une énorme bataille dans les Pyrénées. Et le Slovène de l’équipe UAE peut croire en ses chances d’autant que Vingegaard a perdu des forces dernièrement. Armée comme jamais au départ du Tour de France, la Jumbo Visma s’est dernièrement affaiblie et les pertes sont importantes avec, ce dimanche, les abandons de Primoz Roglic et Steven Kruijswijk. Bien qu’il reste encore Wout Van Aert ou encore Sepp Kuss, ce sont deux coureurs importants en montagne qui sont partis pour le maillot jaune.

Pogaçar ne va rien lâcher

Jonas Vingegaard affaibli, Tadej Pogaçar pourrait donc en profiter pour refaire son retard lors des étapes à venir. Le Slovène a donc plus de 2 minutes à boucher sur le maillot jaune et il est capable de le faire. Lors des 3 prochaines étapes, le coureur de l’équipe UAE aura des terrains de jeu parfait pour attaquer Vingegaard. Il l’a d’ailleurs annoncé, il va continuer sans cesse d’attaquer pour faire craquer le maillot jaune. A voir maintenant si cela fonctionnera. Et bien que Pogaçar n’ait pas la meilleure équipe, il a déjà montré qu’il pouvait se débrouiller tout seul. De plus, étant meilleur en contre-la-montre que Jonas Vingegaard, Tadej Pogaçar aura une occasion supplémentaire de refaire son retard à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées. C’est d’ailleurs comme ça qu’il avait remporté le Tour en 2020.

La course au podium

Tout est donc encore possible dans la course au maillot jaune. Mais cela se résume à un duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar. Derrière, on va surtout se jouer la dernière place sur le podium. Et ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à grimper sur la 3ème marche. Aujourd’hui, c’est Geraint Thomas qui est 3ème. Si le Britannique a 2 minutes 48 de retard sur Vingegaard, il n’a que 18 secondes d’avance sur Romain Bardet, 1 minutes 23 sur Adam Yates, 1 minutes 32 sur Nairo Quintana ou encore 1 minutes 41 sur David Gaudu et Louis Meintjes.