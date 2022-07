Tour de France

Tour de France : Après avoir explosé, Pogaçar prépare déjà sa revanche

Publié le 13 juillet 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Très dure journée pour Tadej Pogaçar sur le Tour de France. Parti avec le maillot jaune sur les épaules lors de cette 11ème étape, le Slovène a vécu un véritable calvaire dans le col du Granon. Devant l’attaque de Jonas Vingegaard, il a totalement explosé, perdant au passage son maillot jaune. Une défaillance dont Pogaçar veut rapidement se relever. Le message est passé.

Jusqu’à présent, on pensait Tadej Pogaçar invincible sur le Tour de France. Ce mercredi, on a vu le contraire sur les pentes du col du Granon. Pourtant, pour cette grosse étape dans les Alpes, le maillot jaune avait parfaitement su répondre aux attaques des Jumbo Visma avec Primoz Roglic et Jonas Vingegaard dans le col du Télégraphe puis dans le Galibier. Bien qu’isolé de ses coéquipiers, le Slovène s’était parfaitement défendu et était plutôt décontracté avant la montée finale et le col du Granon. Mais c’est là que ça s’est gâté pour le coureur de l’équipe UAE. En effet, suite à une nouvelle attaque de Jonas Vingegaard, Tadej Pogaçar n’a pas pu suivre et a complètement craqué au fil des kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée finale. Et l’addition a été salée pour le désormais ex-maillot jaune. En effet, Pogaçar est arrivé à 2 minutes 51 de Vingegaard, qui a gagné l’étape. Et au classement général, il est désormais 3ème à 2 minutes 22 du Danois de la Jumbo Visma.

« J’ai eu un coup de barre »

Forcément, après une telle défaillance, les propos de Tadej Pogaçar étaient très attendus à l’arrivée. Le maillot blanc de meilleur jeune désormais sur les épaules, le Slovène a expliqué au micro de France Télévisions : « Au début j’étais en jambes dans le Galibier. Ensuite, on m’a attaqué, attaqué. Il y a eu énormément d’attaques. Ils ont essayé de me harceler. Primoz était là, Vingegaard aussi. Les Jumbo Visma étaient très forts, ils étaient plus forts. Dans le Granon, tout d’un coup, je ne me suis pas senti bien. Il y a eu un coup de moins bien. Et quand Vingegaard a attaqué, j’ai essayé de contrer, mais aujourd’hui ce n’était pas journée (…) Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé. J’ai eu un coup de barre. Peut-être que j’étais en hypoglycémie. Ça m’est tombé dessus ».

« Je vais continuer de me battre »

Pour autant, malgré cette grosse déconvenue, Tadej Pogaçar n’entend pas baisser les bras comme ça. « Je vais continuer de me battre. (…) Maintenant, c’est moi qui vais contrer les attaques. (…) « Ça va être un duel intéressant. Mais aujourd’hui j’ai perdu 3 minutes. Je peux tout aussi bien revenir. Je vais essayer de gagner du temps. Ça va être sympa de suivre ce duel à la télévision et dès demain je vais reprendre l’attaque », a-t-il lâché sur son duel avec Jonas Vingegaard. Et dès ce jeudi, ça va encore être très dur avec une nouvelle fois le Galibier et surtout l’Alpe d’Huez.

« On a perdu une bataille, pas la guerre »