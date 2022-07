Cyclisme - Tour de France

Tour de France : L’incroyable annonce de Pogaçar sur son maillot jaune

Publié le 13 juillet 2022 à 11h35 par Dan Marciano

Vingtième de la dixième étape reliant Morzine à Megève à plus de huit minutes du vainqueur Magnus Cort Nielsen, Tadej Pogacar conserve son maillot jaune pour seulement onze secondes. Le Slovène passera une nouvelle journée dans la peau du leader du Tour de France. Pourtant ce mardi, le coureur a évoqué son envie de se débarrasser de cette unique.

Tadej Pogacar a eu chaud. Leader du Tour de France, le Slovène a failli perdre son maillot jaune de leader. Présent dans l'échappée du jour, Lennard Kämna était proche de lui piquer cette place. Arrivé plus de huit minutes après le premier groupe, le coureur de l'équipe UAE a finalement conservé son maillot jaune pour seulement onze secondes. Alors que les leaders ont l'occasion de se défier et de se montrer lors de la onzième étape reliant Albertville au Col du Granon ce mercredi, Pogacar a évoqué son envie de se débarrasser de sa tunique de leader après la dixième étape.

« On voulait lâcher le maillot jaune »

Vingtième de la dixième étape reliant Morzine à Megève, Tadej Pogacar a confirmé qu'il avait ralenti volontairement afin de se débarrasser de certaines responsabilités et s'enlever une forme de pression. « Oui, on voulait lâcher le maillot. Je connais bien cette ascension vers Megève et j'ai effectivement voulu ralentir le rythme. Mais finalement, on garde le maillot, pour quelques secondes, ce qui me va bien aussi » a lâché le double vainqueur du Tour de France dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Kämna l'a presque pris aujourd'hui, je pense que ç'aurait été sympa pour lui »

Toutefois, Pogacar a tenu à tempérer ses propos, évoquant, tout de même, sa fierté de conserver le maillot jaune. « Je suis content de garder le maillot jaune avant les deux étapes de montagne les plus dures de ce Tour, explique l'intéressé. Kämna l'a presque pris aujourd'hui, je pense que ç'aurait été sympa pour lui. Cela n'aurait pas été un drame s'il l'avait eu mais, dans la montée finale, plusieurs équipes ont accéléré pour être en bonne position et c'est cela qui a fait la différence » a confié le Slovène.

