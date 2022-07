Cyclisme

Tour de France : Avant son test covid, Pogacar redoute une catastrophe

Publié le 10 juillet 2022 à 21h35 par Bernard Colas

Cinquième de la 9e étape du Tour de France entre Aigle et Châtel Les Portes du Soleil, Tadej Pogacar a conservé ce dimanche son maillot jaune et creusé l’écart au général. Désormais, les coureurs vont pouvoir profiter d’une journée de repos, mais celle-ci risque d’être stressante en raison des tests de dépistage du Covid-19 qui pourraient grandement perturber l’édition 2022 de la Grande Boucle, et le Slovène en a conscience.

Ce dimanche, Bob Jungels s’est imposé à Châtel lors de la 9e étape du Tour de France, de retour dans l’Hexagone après un passage en Suisse. Seul en tête dans les 60 derniers kilomètres, Jungels a résisté au retour de Pinot, qui a finalement craqué dans les derniers instants, dépassé par Jonathan Castroviejo et Carlos Verona. De son côté, Tadej Pogacar finit cinquième, un résultat qui lui permet de consolider son avance au classement général. De quoi donner le sourire au Slovène.

Tour de France : Pinot craque sur la 9e étape, Jungles s’impose et Pogacar déroule https://t.co/GOfeejDZ7K pic.twitter.com/RNNxLGn41n — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

« Je pense que nous avons l'équipe la plus forte sur ce Tour de France »

« On a très bien contrôlé la course pour n'être surpris par personne. J'ai lancé le sprint avant tout le monde car je me sentais assez fort. C'est une bonne manière de gagner du temps , a confié Pogacar après l’étape du jour, dans des propos relayés par L’Équipe . Je ne sais pas si on peut continuer à dire que nous sommes moins forts. Nous avons roulé devant toute la journée malgré un coureur en moins. Je pense plutôt que nous avons l'équipe la plus forte sur ce Tour de France . »

« On prend cette situation très au sérieux. J'espère que le peloton va vraiment être épargné »

Néanmoins, Tadej Pogacar n’oublie pas la menace du Covid-19 qui pourrait perturber cette édition du Tour de France. La formation UAE Team Emirates a déjà perdu l’un des siens avec le forfait de Vegard Stake Laengen, un des équipiers du Maillot Jaune, testé positif samedi avant le début de la 8e étape. Tous les coureurs et membres de l’encadrement des équipes vont être soumis à des tests de dépistage du Covid-19 dans les prochaines heures, de quoi forcément susciter de l’inquiétude chez le Slovène. « Notre dernier test interne à l'équipe a été effectué il y a deux jours. Nous avons dû sortir Vegard (Laengen). Nous allons en avoir un autre, obligatoire, tout à l'heure (dimanche soir), et on croise les doigts. On prend cette situation très au sérieux, nous sommes seuls en chambre, on essaie de rester à l'écart un maximum. J'espère que le peloton va vraiment être épargné », expliquait Pogacar ce dimanche soir.

« Un virus qui peut tout ruiner dans le Tour de France »