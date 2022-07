Cyclisme

Tour de France : Pinot craque sur la 9e étape, Jungles s’impose et Pogacar déroule

Publié le 10 juillet 2022

À 29 ans, Bob Jungels s’est adjugé sa première victoire sur le Tour de France ce dimanche, devançant au classement de la neuvième étape Jonathan Castroviejo et Carlos Verona. Grosse désillusion pour Thibaut Pinot, qui termine au pied du podium après avoir bataillé jusqu’à la fin, tandis que Tadej Pogacar complète le top 5 pour creuser l’écart au général.

C’est depuis la Suisse que cette 9e étape du Tour de France était lancée ce dimanche, du côté d’Aigle dans le canton de Vaud. Les visages étaient fermés au départ, avec les premiers signes de fatigue qui se font sentir et la menace du Covid-19 qui plane sur le peloton, alors que le début de journée a été marqué par l’abandon du Français Guillaume Martin (Cofidis), testé positif. 192,9 kilomètres marqués par quatre ascensions majeures, et une arrivée dans les Alpes, première vraie étape de montagne cette année sur la Grande Boucle . Jusqu’au bout, le suspense était au rendez-vous avec l’espoir de voir Thibaut Pinot remporter sa première étape de l’édition 2022, mais le Français a finalement craqué dans le dernier kilomètre.

Pinot y a cru, mais Jungles s’impose

Pour la première fois de sa carrière, Bob Jungels est allé décrocher la victoire sur une étape du Tour de France après avoir attaqué à 63 km de l'arrivée et résisté au retour de ses concurrents, à l’instar de Thibaut Pinot. Après une escapade en Suisse, le coureur de la Groupama-FDJ espérait s’imposer pour le retour de la Grande Boucle dans l'Hexagone au vu du scénario de cette 9e étape, au cours de laquelle une échappée d'une vingtaine de coureurs, comprenant neuf vainqueurs d'étape du Tour, dont Pinot, s’est formée à la fin de la première heure. Le public français a poussé pour motiver son favori, mais cela n’a pas suffi à combler l’écart. Une déception pour Thibaut Pinot, dépassé dans le dernier kilomètre par Jonathan Castroviejo et Carlos Verona et qui ne termine donc pas sur le podium. De son côté, Tadej Pogacar a fait le sprint pour finir 5e, et creuser l’écart au général pour le maillot jaune.

🙌 L'énorme numéro de Bob Jungels, vainqueur de la 9e étape du Tour de France après une échappée solitaire de 62 kilomètres ! Lancé à sa poursuite, Thibaut Pinot termine finalement 4e alors que Tadej Pogacar a encore gagné un peu de temps sur ses rivaux #TDF2022 #LesRP pic.twitter.com/CYMqjWlgcB — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 10, 2022

« C'est incroyable, c'est pour ça que je suis venu »

« C'est incroyable, c'est pour ça que je suis venu, c'est aussi un message pour l'équipe après deux années difficiles pour moi. Gagner de cette façon... C'est comme ça que je cours ! Je suis super content. C'était marrant ce duel avec Pinot. J'avais dit à l'équipe que j'allais prendre tous les risques pour l'emporter aujourd’hui », s’est réjoui Bob Jungels après cette victoire dans les Alpes.

Une journée de repos sous le signe des tests Covid

Désormais, le peloton va pouvoir profiter de la première journée de repos du Tour de France lundi, mais celle-ci s’annonce stressante. Tous les coureurs et membres de l’encadrement des équipes vont être soumis à des tests de dépistage du Covid-19, certains ayant eu lieu dès ce dimanche après l’étape du jour, alors que trois concurrents ont déjà dû se retirer en raison de résultats positifs. L’édition 2022 du Tour de France pourrait donc être bousculée, alors que Tadej Pogacar domine le classement général, devant Jonas Vinegaard (à 39") et Geraint Thomas (à 1’17").