Cyclisme

Tour de France : Après la victoire de Van Aert, Pogacar veut plier le Tour dans les Alpes

Publié le 10 juillet 2022 à 7h35 par Ewen Robin

La 9e étape du Tour de France qui prend place ce dimanche 10 juillet, se déroulera dans les Alpes Suisses. Ainsi, le peloton partira d'Aigle pour traverser les montagnes helvétiques avant d’arriver à Châtel, en Haute-Savoie. Une étape de montagne qui comporte 3 sommets répertoriés en seconde et première catégorie. Les grimpeurs devraient donc être à l’affiche dans cette étape qui chamboulera sûrement la hiérarchie du maillot à pois…

Après une arrivée à Lausanne, où Wout Van Aert s'est imposé, la 9e étape du Tour de France prendra place dans les Alpes suisses. Un grand circuit de 192,9 Kilomètres qui partira depuis Aigle. Ainsi, la course longera le lac Léman avant de passer par la ville de Montreux, célèbre pour son festival. Au bout de 37 km, les coureurs feront face au premier col de 4e catégorie de la course, une montée peu impactante qui sera juste une mise en bouche. La première difficulté se situe vers le milieu du circuit. En effet, le peloton attaquera le col des Mosses (2e catégorie) puis le col de la Croix, une montée plus pentue classée en 1re catégorie (8,1 km à 7,6%). Suite à ces deux sommets, la route du Tour passe de nouveau par Aigle avant aborder la longue ascension du Pas de Morgins (15,4 km à 6,1%, 1re catégorie). Passé cette dernière difficulté, les coureurs arriveront en Haute-Savoie, dans la ville de Châtel.

L'analyse de Prudhomme

Après ses débuts au Danemark et dans l'Est de la France, le Tour de France débarque dans les Alpes. Christian Prudhomme, directeur de la course, y va de son commentaire pour cette première réelle étape de montagne : « L’enchaînement concocté en Suisse placera les coureurs dans un nouveau rythme, sans toutefois les pousser à leur extrême limite. Un groupe d’échappés bien calibré pourrait tirer profit de cette entrée en douceur dans les Alpes. Dans le final, un homme fort pourrait faire la différence au Pas de Morgins pour plonger en vainqueur sur Châtel. »

Les grimpeurs aux avant-postes

Avec 4 cols dont 3 de catégories supérieures, les grimpeurs devraient profiter de l’étape pour récolter des points pour le classement du maillot à pois. Ainsi, une échappée pourrait se former et aller au bout de la course. Si la victoire d’une échappée reste le scénario le plus probable, les leaders pourront également se battre lors du Pas des Morgins, se situant à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. L’étape ne semble peut-être pas intéressante sur le papier, mais elle pourrait devenir le théâtre d’une jolie bataille.

Les favoris de l’étape

Dans le scénario où l’échappée du jour n’arriverait pas au bout de la course, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard devraient, une nouvelle fois, s’affronter dans le final. Attention cependant à Primoz Roglic, qui pourrait tenter de créer la surprise. Du côté des Français, Romain Bardet pourrait être en mesure de livrer bataille avec les favoris afin de s’adjuger la première victoire française sur l’édition. Néanmoins, Thibaut Pinot semble capable de prendre l’échappée et de s’imposer, étant un pur grimpeur. Après plusieurs journées où la malchance était de mise, le Franc-Comtois devrait tenter le coup. Il pourrait d’ailleurs se battre avec Magnus Cort Nielsen, qui essayera de défendre son maillot à pois.