Tour de France : Sale journée pour Pinot, Van Aert prend le dessus sur Pogacar à Lausanne

Cyclisme

La 8ᵉ étape du Tour de France 2022 se déroulait ce samedi 9 juillet entre Dole et Lausanne, sur une distance de 186,3 kilomètres. Un parcours au profil vallonné qui devait s’offrir aux puncheurs. Au terme d’un final explosif, c’est une nouvelle fois le Belge Wout Van Aert qui s’est imposé, devançant Michael Matthews ainsi que le maillot jaune Tadej Pogacar…

Avant le début des étapes dans les Alpes, les puncheurs avaient l'occasion de se mettre en évidence lors du final de cette étape, se déroulant à Lausanne. Si la course du jour n’était pas très montagneuse, une arrivée en côte avec de très beaux pourcentages dans le dernier kilomètre a donné lieu à un final à couper le souffle.

Malheureux depuis le début de ce Tour de France, Thibaut Pinot n’a pas connu une bonne journée. Dans la montée du Col de Pétra Félix, à 45 km de l'arrivée, le coureur français de la Groupama – FDJ a chuté, pour la deuxième fois de la journée, sans gravité, avant de repartir. Cependant, son infortune ne s'est pas arrêtée là. En effet, à peine remis de son accident, le Franc-Comtois a reçu un coup de poing au visage de la part d'un des membres de l'équipe Trek qui tendait une musette à un coureur. Un coup involontaire qui a gêné Thibaut Pinot. Néanmoins, le coureur a réussi à regagner sa place dans le peloton à 30 km de l'arrivée. Une énième mésaventure s’abat sur le Français de 32 ans.

🇫🇷 @ThibautPinot suffers two falls, after crashing in the climb and then taking a musette in the face on the way back!🇫🇷@ThibautPinot est victime d'une légère chute ! Il repart, mais il prend une musette en plein visage et se retrouve de nouveau distancé !#TDF2022 pic.twitter.com/BM33WSqgVX