Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Chute, coup de poing… Le cauchemar de Thibaut Pinot (vidéo)

Publié le 9 juillet 2022 à 17h28 par Dan Marciano mis à jour le 9 juillet 2022 à 17h35

La poisse Thibaut Pinot au Tour de France. Lors de cette huitième étape, le coureur de la Groupama-FDJ a posé pied à terre au début de l'étape avant de chuter, sans gravité, dans la montée du Col de Pétra Félix à 45 km de l'arrivée. Quelques minutes plus tard, il recevait un coup de musette, involontaire, de la part d'un membre de la team Trek-Segafredo.

« Oui, c'est vrai que le Tour de France est fait de hauts et de bas pour moi. Mais après ce que je retiens surtout, c'est que les mauvais moments, je les efface assez vite et je ne garde que les bons moments, je garde mes victoires, mon podium. Même si en 2019, la fin a été dure, au final, ce que je garde de ce moment, c'est ma victoire au Tourmalet : pour moi, cela a été un moment exceptionnel » confiait Thibaut Pinot, de retour sur les routes du Tour après sa terrible chute à Nice en 2020. Entre le Français et la course cycliste, l'histoire n'a pas toujours été belle. Lorsque l'on pense au coureur de la Groupama-FDJ, on ne pense pas à sa troisième place en 2014, mais à ses larmes en 2019 lorsqu'il avait été contraint d'abandonner, alors qu'il était idéalement placé au classement général. Depuis les galères se sont enchaînées. Souffrant du dos, Pinot a pensé a arrêter définitivement le vélo avant de faire son retour et de retrouver le chemin de la compétition.

Pinot à la recherche de ses sensations

Malgré sa grande forme lors du Tour de Suisse, Thibaut Pinot a répété qu'il ne faisait pas du classement général une obsession cette année. Son objectif est de remporter au moins une étape. La septième, qui arrivait à la Planche des Belles Filles ce vendredi, à quelques encablure de son domicile, présentait le profil parfait. Mais malgré le soutien du public, il n'a pu jouer un rôle, terminant à plus de deux minutes du vainqueur, Tadej Pogacar. Positif au Covid quelques jours avant le départ de la course, Pinot est toujours à la recherche de sa bonne forme. Pinot a eu souvent du mal à se montrer performant en première semaine. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les ennuis continuent de coller aux basques du Français, qui a connu quelques mésaventures lors de cette huitième étape, qui relie Dole à Lausanne.

Une huitième étape cauchemardesque pour Pinot

En début d'étape, Thibaut Pinot a été contraint de poser le pied à terre après une lourde chute dans le peloton, impliquant Romain Bardet, Nairo Quintana ou encore David Gaudu. Une chute sans gravité pour le Français, qui a connu un nouveau contre-temps. Lors de la montée du Col de Pétra Félix à 45 km de l'arrivée, le coureur de la Groupama-FDJ est tombé avant de repartir. Une chute plus spectaculaire que grave, pour Pinot.

😬 Quelle poisse pour Thibaut Pinot ! Le Français chute d'abord puis se prend un coup de poing dans la tête de la part d'un assistant de la Trek-Segafredo quelques secondes plus tard... #TDF2022 #LesRP pic.twitter.com/3wRDgKvjGz — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 9, 2022

Après la chute, un coup de musette dans le visage

Mais décidément le Tour de France n'a pas l'intention de faire de cadeaux à Pinot. Alors qu'il faisait l'effort de rejoindre le peloton, le franc-comtois recevait un coup de musette, involontaire, de la part d'un membre de la team Trek-Segafredo. Visiblement sonné, Pinot a mis quelques minutes avant de repartir et enfin retrouver le peloton. Mais cette première semaine de course a été laborieuse pour le Français, toujours en course et c'est bien le principal pour lui.