Tour de France : Après son succès, du lourd attend Pogacar sur la 8e étape

Publié le 9 juillet 2022 à 7h35 par Ewen Robin

La 8e étape du Tour de France se déroulera ce samedi entre Dole dans le Jura et Lausanne en Suisse sur les bords du Lac Léman. Avec 184 kilomètres alternant faux plats, montées et descentes, la course devrait sourire aux puncheurs. Avec un final difficile sur une cote de 3e catégorie, la course devrait être intéressante à suivre...

Après la Super Planche des Belles Filles, étape remportée par Tadej Pogačar, le relief sera une nouvelle fois au rendez-vous lors de la huitième étape du Tour de France 2022. Les coureurs s’élanceront depuis Dole, dans le Jura, avant de rejoindre la Suisse, dans la ville de Lausanne. Avec 186,5 kilomètres vallonnés et quatre côtes répertoriées, dont un final exigeant, le classement de la montagne pourrait être disputé sur cette étape.

« Les reliefs n’ont pas vocation à départager les grimpeurs »

Avec un départ donné sur l’Esplanade du Champ de Fêtes à 13 h 05 à Dole, ville de naissance de Louis Pasteur, l’étape de ce samedi est assez montagneuse. Tout d’abord, les coureurs prendront la direction du sud-est sur des routes plates durant 30 kilomètres avant d’entamer la montée du Belvédère du Fer à cheval, qui déboulera sur le sprint intermédiaire. Au bout de 75 km, les coureurs s’attaqueront au premier col du jour, classé en quatrième catégorie : la Côte du Maréchet. Une légère montée qui ne devrait pas faire de dégâts avec 2 km à 5,7 %, et des pourcentages plutôt réguliers. Le peloton entamera ensuite la deuxième ascension du jour : la côte des Rousses. Cette montée, classée en troisième catégorie, sera longue de 6,7 km à 5 %. Passé ce sommet, les coureurs passeront en Suisse. Une fois en territoire helvétique, le Col de quatrième catégorie du Pétra Félix (2,3 km à 6 % avec un passage à 9 % au milieu), sera en vue. Après le sommet, le peloton descendra fort afin d’atteindre les rives du Lac Léman et rentrer dans Lausanne afin de conclure la course sur la côte du Stade Olympique (3ème catégorie). Christian Prud’homme, directeur du Tour de France, y va de son commentaire : « Les reliefs sélectionnés pour la traversée du Jura, précédant l’entrée en Suisse, n’ont pas vocation à départager les grimpeurs. Leur heure viendra. En revanche, une nouvelle montée courte et raide est offerte aux spécialistes des efforts violents : ce tremplin qui comprend un kilomètre jusqu'à 12 % de pente, mènera le plus puissant d’entre eux au succès sur les hauteurs de la « capitale olympique ».

Les puncheurs à l’affiche

Avec 4 sommets de basses catégories et des pourcentages plutôt bas, la 8e étape du Tour de France devrait sourire aux puncheurs. En effet, si la première moitié d’étape est très exigeante, étant presque en constante montée, avec notamment la côte des Rousses (6,7km à 5%), la seconde partie est beaucoup plus descendante, notamment l’arrivée vers Lausanne. Tout devrait donc se jouer dans la montée finale : la côte du stade Olympique. Une légère ascension qui ne devrait pas laisser la moindre chance aux sprinteurs. Les puncheurs devraient donc se battre pour la victoire finale.

Les Favoris de l’étape

Parmi les favoris de l’étape du jour, on retrouve les grands puncheurs tels que Matej Mohoric, Stephan Küng ou Bauke Mollema. En jambe depuis le début du Tour de France, le Danois Magnus Cort Nielsen pourrait également créer la surprise en s’imposant dans la montée finale. Du côté des coureurs français, on peut compter sur Alexis Villermoz, le puncheur de l’équipe Total Énergies.