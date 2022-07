Cyclisme

Tour de France : Après un final explosif, la démonstration de Pogacar au sommet de la Planche des Belles filles

Publié le 8 juillet 2022 à 18h35 par Ewen Robin

Ce vendredi, les coureurs se lançaient à l'assaut de la Planches des Belles Filles, une grosse étape de montagne comportant une pente à 24 % dans le finish. À l’issue d’une course palpitante, c’est Tadej Pogacar qui s’est finalement imposé. Attaqué par Jonas Vingegaard dans les derniers mètres, le Slovène a su trouver les arguments et prend encore de l’avance au classement général…

La septième étape du Tour de France 2022, qui se déroulait ce vendredi 8 juillet, emmenait les coureurs de Tomblaine à la Super Planche des Belles Filles, pour une course de 176,3 kilomètres. Une étape déterminante au classement général puisque le final de celle-ci se jouait en haute altitude, avec des pentes allant jusqu’à 24 %. Au bout de la course, c’est le maillot jaune, Tadej Pogacar, qui s’est imposé lors d’une arrivée à couper le souffle.

🏆💛🇸🇮 @TamauPogi wins at La Super Planche des Belles-Filles. 🏆💛🇸🇮 @TamauPogi s’impose à La Super Planche des Belles-Filles.#TDF2022 pic.twitter.com/YnArppJ5ZG — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022

L’échappée à deux doigts d’arriver au bout

À 72 km de l’arrivée, Lennard Kamna, Maximilian Schachmann et Luke Dubridge s’échappaient du peloton. Rejoins par Simon Geschke et Dylan Teuns, les cinq coureurs se lançaient dans l’ascension de la Planche des Belles Filles. Alors que Geschke était parti seul en tête, afin de récupérer les points du maillot à pois, l’Allemand Lennard Kamna a attaqué Dylan Teuns et rattrapé le coureur de la Cofidis avant de prendre les devants, seul, à 5 Km de l’arrivée. Si le coureur semblait sur le point de remporter l’étape, la soudaine accélération de Jonas Vingegaard dans la dernière montée l’a empêché de réaliser un succès retentissant, à 100 mètres de la ligne d’arrivée. L’Allemand obtient donc une 4e place, qu’il a remportée au prix d’un énorme effort.

🔴 🇩🇪@simongeschke (@TeamCOFIDIS) remporte le #PrixAntargaz du combatif du jour. 💪#TDF2022 pic.twitter.com/xzImLzgC9T — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) July 8, 2022

Pogacar domine

Qui peut arrêter Tadej Pogacar ? Après avoir fait rouler son équipe toute la journée, le Slovène a signé une deuxième victoire consécutive sur ce Tour de France 2022 en s’imposant au sommet de la Super Planche des Belles Filles. Le Slovène, attaqué par Jonas Vingegaard à quelques mètres de l’arrivée a eu les jambes pour reprendre Lennard Kämna (dernier coureur échappé), avant de devancer son rival de la Jumbo-Visma dans un final exaltant. Il s’offre ainsi sa 8e victoire sur le Tour de France et conforte son avance au classement général. Il possède notamment 35' secondes d’avance sur son adversaire du jour.

Bardet et Gaudu s’accrochent

Romain Bardet et David Gaudu se sont battus jusqu'au bout dans cette dernière montée, même s’ils n’ont pas réussi à suivre Tadej Pogacar, les Français peuvent être fiers de leur parcours. Ainsi, le Breton de la Groupama-FDJ termine à la 6e place, 19 secondes derrière le maillot jaune, tandis que son compatriote de la Team DSM, est arrivé 8e, à 21 secondes du vainqueur du jour. Une excellente opération pour les deux leaders tricolores.