Cyclisme

Tour de France : Au cœur d’une polémique, le maillot jaune vide son sac

Publié le 3 juillet 2022 à 22h35 par Ewen Robin

Porteur du maillot jaune depuis la 2e course du Tour de France, Wout Van Aert n’a toujours pas réussi à décrocher une victoire d’étape. Une nouvelle fois second derrière le Néerlandais Dylan Groenewegen, le Belge a été embarqué dans une polémique l’accusant d’avoir gêné Peter Sagan lors du sprint final. Dans la foulée de l'étape du jour, le coureur a fait le point sur son entame du Tour de France...

Arrivé deuxième pour la troisième fois d’affilée en trois jours, la victoire d’étape échappe une nouvelle fois à Wout Van Aert ! Le Belge qui conforte son maillot jaune grâce à son nouveau podium sur la 109e édition du Tour de France, a cette fois dû s'incliner face à Dylan Groenewegen lors du sprint final. Parfaitement emmené par Christophe Laporte, le maillot jaune a ironisé sur la situation : « Je pense que je vais arrêter de sprinter [rires]. Je crois que ça va être un record, trois jours d'affilée 2e sur le Tour de France. Cette fois, ça ne me fait plus rire, de faire 2e trois jours de suite. Aujourd'hui, c'était ma faute, Christophe Laporte était capable d'être mon poisson-pilote et de me lâcher un peu plus tard, et je n'ai pas cru en lui, mais j'aurais dû rester derrière lui un petit peu plus longtemps, j'aurais été plus proche de la victoire, je pense. On m'a toujours appris que dans ce genre de situation, il ne faut pas lever les bras, on en a fait une blague. J'ai dit à Groenewegen : "tu es sûr ?", et je crois qu'après il a douté du coup. Sinon, c'était super cette première journée en jaune. Je suis très heureux de le ramener en France ».

🎙 💛 @WoutvanAert « Cette fois ça ne me fait plus rire, de faire 2ème 3 jours de suite »#TDF2022 pic.twitter.com/ApzxJ7nCcD — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Le maillot vert dans le viseur

Interrogé par l’Équipe , le Belge s’est confié sur son ressentiment après les 3 premières étapes : « J'avoue que je me force à être heureux de porter ce maillot jaune. J'en ai rêvé depuis si longtemps. J'ai aussi le vert, qui était mon but avoué pendant toute ma préparation. Donc tout va très bien, mais j'aime bien gagner des courses et quand ça se passe comme ces trois derniers jours, j'ai parfois des sentiments mitigés. Par ailleurs, je ne m'attendais pas forcément à gagner cette étape parce que je ne suis pas un pur spécialiste des sprints massifs. Mais j'aurai d'autres opportunités. »

🏆 Jerseys and rankings after stage 3🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 3#TDF2022 pic.twitter.com/BHDCvLLTjZ — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

La polémique Peter Sagan

Lors du sprint final, Wout Van Aert a été accusé d’avoir commis une irrégularité, empêchant Peter Sagan de remporter la course. Alors que le Slovaque s’était emporté : « J'étais en position, mais il y a encore quelque chose qui manque. Il y a un jury pour prendre des décisions. Je suis surtout content d'être en un seul morceau. Vous n'avez qu'à regarder la TV pour vous faire un avis » , le leader du Tour de France a répondu à cette polémique : « Il est venu près de moi après l'arrivée, mais je n'ai pas compris ce qu'il me disait avec le bruit autour. Je n'étais pas conscient qu'il se plaignait. Je ne sais même où il a terminé (4e) ni comment ça s'est passé. »

Des étapes plus complexes