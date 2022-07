Cyclisme

Tour de France : Nielsen voit rouge, Groenewegen au finish… Ce qu’il faut retenir de cette 3ème étape

Publié le 3 juillet 2022 à 18h35 par Ewen Robin mis à jour le 3 juillet 2022 à 18h37

Après l'étape piégeuse de la veille, les coureurs retrouvaient une course plus calme pour cette dernière journée au Danemark. Ce dimanche, l’arrivée tendait vers un sprint de masse, les spécialistes étaient donc prévenus. Et effectivement, c’est Dylan Groenewegen qui s’est imposé devant un certain Wout Van Aert…

La 3e étape de ce Tour de France 2022 est terminée ! Troisièmes et dernières étapes danoises de la grande boucle française, avant un transfert vers le nord de la France, la course reliant Vejle à Sönderborg s’est achevée par la victoire de Dylan Groenewegen. Annoncée comme une étape plate et sans grandes difficultés, la victoire s’est logiquement jouée lors d’un sprint massif.

🏆 @GroenewegenD claims the sprint win in Sønderberg!!!🏆 @GroenewegenD gagne au sprint à Sønderberg !!!#TDF2022 | #StageWinner pic.twitter.com/kWoXWlCj15 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Cort Nielsen conserve son maillot

Malgré un circuit sans difficultés majeurs, les coureurs devaient aborder trois petites côtes de quatrième catégorie, échelonnées dans les deux premiers tiers du parcours de plaine. De légères montées qui apportaient de précieux points au classement du meilleur grimpeur. En possession du maillot à pois et roulant sur ses terres natales, Magnus Cort Nielsen a récupéré tous les points du jour, en s’échappant durant les premiers kilomètres. En effet, le Danois est passé en tête au sommet des trois ascensions de quatrième catégorie. Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost) a donc fait le show, tout au long de la course, porté par un son public. Il est le seul coureur à posséder des points pour le classement de la montagne. Seul en tête sur plusieurs kilomètres, le Danois a remporté le dossard rouge, récompensant le coureur le plus combattif.

Groenewegen remporte l’étape

Après Fabio Jakobsen, le sprint néerlandais domine ce début de Tour de France. Si le coureur de la Quick-Step a perdu la roue de Michael Morkov, Dylan Groenewegen en a profité et s’est adjugé une victoire d’étape, remontant Wout Van Aert, deuxième pour la troisième fois de suite. « Cette victoire veut dire beaucoup de choses » , jubilait Dylan Groenewegen, « ça a été un long chemin, je veux remercier mon équipe, ma famille, mes amis, c'est eux qu'y m'ont permis de revenir sur le Tour de France en forme. Revenir, ça n'a pas été dur physiquement, mais surtout mentalement après tout ce qui s'est passé depuis le Tour de Pologne 2020. Cette victoire est pour ma femme et pour mon fils. Hier, j'étais un peu en colère après moi. Aujourd'hui, je suis resté longtemps dans la boîte, j'ai même failli tomber à 9 kilomètres de l'arrivée, mais mes équipiers m'ont ramené à l'avant et finalement, tout s'est bien passé. Je suis arrivé avec plus de vitesse que Wout Van Aert, nous étions très proches, il m'a dit "tu es sûr ? » . Une satisfaction pour le Néerlandais qui s’est imposé devant le maillot jaune.

🥹 This win means A LOT for @GroenewegenD! Share his emotion at the finish of the stage.#TDF2022🥹 Cette victoire signifie BEAUCOUP pour @GroenewegenD ! Partagez son émotion sur la ligne d'arrivée. pic.twitter.com/nbJFQaoff7 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Van Aert rit jaune

Après avoir terminé derrière Yves Lampaert et Fabio Jakobsen, Wout Van Aert s’est offert une autre seconde place, en se faisant dépasser par Dylan Groenewegen lors de la dernière ligne droite. Une nouvelle déception pour le Belge qui conserve tout de même son maillot jaune de leader du Tour de France.