Cyclisme

Tour de France : Chutes, Pogacar, Van Aert… Ce qu’il faut retenir de cette 2ème étape

Publié le 2 juillet 2022 à 18h42 par Ewen Robin

Après une victoire d'Yves Lampaert lors du contre-la-montre inaugural du Tour de France, les coureurs entamaient une seconde étape, qui se déroulait au Danemark. Avec un profil relativement plat, cette seconde course ne devait pas trop mettre en difficulté les coureurs, à l’exception du pont du Grand Belt, fortement exposé au vent…

Vendredi dernier se déroulait la 1re étape du Tour de France, marqué par l’habituel contre-la-montre inaugural qui prenait place au Danemark. Lors de cette course, le Belge Yves Lampaert s’était emparé de la victoire d’étape ainsi que du maillot jaune. Ce samedi, les coureurs continuaient leur périple danois en abordant le parcours reliant Roskilde à Nyborg. Une étape plutôt plate, qui ne comportait que trois cotes de quatrième catégorie. Les sprinteurs étaient donc prêts à s’affronter lors de la dernière ligne droite. Malgré tout, on pouvait distinguer une légère difficulté sur le parcours : le pont du Grand Belt, exposant les coureurs au vent sur 18 kilomètres.

🔥 🇳🇱@FabioJakobsen wins the sprint in Nyborg!!!🔥 🇳🇱@FabioJakobsen gagne à Nyborg !!!#TDF2022 | #StageWinner pic.twitter.com/tiAT6Arsf2 — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

Le maillot jaune chute

Ce samedi, le Belge avait pour mission de conserver son maillot de leader du Tour de France. Malheureusement, Yves Lampaert a été impliqué dans une chute, a quelques kilomètres de l’arrivée. Malgré cet événement inattendu, le leader du classement général avait tout de même réussi à se remettre en selle et était revenu dans le peloton sur lequel il accusait 18 secondes de retard, bien aidé par un autre coureur : Michael Morkov.

La victoire pour Jacoksen

Lors du sprint final, c’est Fabio Jakobsen qui l’a emporté. Le Néerlandais s'offre ainsi son premier succès sur le Tour de France pour sa première tentative. Il apporte également à son équipe un deuxième succès en deux jours : « Ça a été un long parcours semé d’embûches avant d’en arriver là. Premier sprint et première victoire pour moi sur le Tour de France, c’est fabuleux ! Yves est malheureusement tombé et a perdu son maillot jaune… Mais bon deux victoires en deux jours pour notre équipe, c’est positif. Sur le Tour, il faut avoir de l’instinct. Nous avions un plan, mais je savais qui suivre pour être bien placé. Yves m’a dit hier ''demain, c’est pour toi''. Il tombe aujourd'hui et revient pour m’aider jusqu'à 300 mètres avant la ligne ! C’est vraiment un super coéquipier ». Une prestation saluée par Yves Lampaert : « On a bien fait aujourd’hui. Je suis heureux pour l’équipe même si c’est dommage que je perde le maillot jaune… Mais le plus important, c’est la victoire de Fabio (Jakobsen). C’était très nerveux aujourd’hui, c’était vraiment difficile où il fallait beaucoup travailler pour rester devant. »

🏆🇳🇱 @FabioJakobsen wins stage 2!🏆🇳🇱 @FabioJakobsen s’impose !#TDF2022 pic.twitter.com/VHZmCdJom6 — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

Van Aert leader

Très déçu par sa deuxième place obtenue lors de la 1re étape, Wout Van Aert a récupéré le maillot jaune, grâce aux bonifications reçues : « Ça me fait très plaisir d’être en jaune. Je me souviens sur mon premier Tour de France, j'avais rêvé du maillot jaune, mais Julian Alaphilippe me l’avait ''chipé''. Aujourd’hui je suis très fier et très content. Christophe (Laporte) a fait un très bon boulot aujourd’hui au sprint intermédiaire et dans le sprint final. Ce maillot est aussi le sien en quelque sorte. Notre équipe a de grandes ambitions et je suis prêt pour la bataille. Désormais, je vais défendre le maillot et profiter de ce Tour de France, qui est la plus grande course du monde. » Le Belge devance ainsi Yves Lampaert et Tadej Pogacar au classement général. Wout Van Aert occupe également la tête du classement du meilleur sprinteur.

Pogacar gêné par la chute

À quelques kilomètres de l’arrivée, Florian Sénéchal tombait au milieu du peloton, entrainant beaucoup de monde dans sa chute, dont Van der Poel et Dani Martinez. Un accident qui a notamment gêné Tadej Pogacar. Le coureur d'UAE Emirates a fini la course avec près de 4 secondes de retard, tout comme Ben O'Connor. Les deux coureurs et les autres distancés suite à la chute ne perdront pas de temps au classement. Malgré cet incident, Pogacar conserve son maillot blanc, récompensant le meilleur jeune du Tour.