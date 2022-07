Cyclisme

Un ancien champion du monde renversé par une voiture

Publié le 2 juillet 2022 à 17h35 par Ewen Robin

Ce samedi, un drame a touché le monde du cyclisme. En préparation pour le grand Tour d’Espagne qui se déroulera du 19 août au 11 septembre, Alejandro Valverde et deux autres coureurs ont été percutés par une voiture. Un accident qui pourrait bien mettre à mal la fin de carrière du coureur de 42 ans…

Alors que le Tour de France a débuté, Alejandro Valverde n'a pas fait le voyage. Après un début de saison intense, durant lequel il a participé au Tour d'Italie (11e du classement général), l'Espagnol avait décidé de ne pas participer à la grande boucle française. En effet, la formation Movistar avait annoncé que l'ancien champion du monde se dirigeait vers la fin de sa carrière, après 19 ans passés dans le milieu professionnel. Alors que le coureur de 42 ans a récemment participé au Mont Ventoux Dénivelé Challenge, puis à la Route d’Occitanie, Alejandro Valverde entamait une période d’entraînement afin de préparer au mieux le Tour d'Espagne (19 août-11 septembre) qui sera le dernier grand Tour de sa carrière.

📢12:29. Servicios de emergencia atienden y trasladan a 🏥hospital a tres ciclistas tras ser atropellados por un turismo que se dio a la fuga en la carretera RM-560 #JavaliViejo, #MurciaIntervienen:✅ Policía local 🚔@MurciaPolicia✅ 🚑#061Murcia▶️▶️https://t.co/JZdVRrTtUv pic.twitter.com/SRWkqWfGcT — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) July 2, 2022

Un coureur mémorable

Récemment, le manager général de la Movistar, Eusebio Unzué, se confiait sur la fin de carrière de l’Espagnol : « J’ai vécu de grandes expériences avec Pedro (Delgado), Miguel (Indurain) puis maintenant Alejandro (Valverde). De longues histoires de plus en plus rares dans le cyclisme. On a vécu de grands moments inoubliables. C’est une page qui se tourne avec ces grandes victoires. Cela fait 19 ans. Ce n’est pas rien. On savait que l’on avait une chance de gagner avec lui. Il l’a prouvé, il était un grand professionnel et une garantie de victoire sur toutes les courses. Il va forcément laisser un vide. Valverde a fait vibrer tout un pays. On espère être digne de lui après. » Une page est en train de se tourner dans le monde du cyclisme.»

Valverde impliqué dans un accident

Selon les informations de L’Équipe , Alejandro Valverde et deux autres cyclistes ont été écrasés ce samedi midi alors qu'ils s'entraînaient. Le coureur de 42 ans roulait sur une route séparant d'Alcantarilla à Javalí Viejo, dans la municipalité de Murcie. Il aurait alors été percuté. Après avoir renversé les trois athlètes, le conducteur les aurait laissés sur la route et aurait pris la fuite. Des membres de la police locale et une ambulance sont arrivés sur les lieux de l’accident. Valverde et ses deux compagnons ont donc été transportés à l'hôpital le plus proche. Malgré la présence de nombreux hématomes et traumatismes, les blessures ne seraient pas graves, en témoigne un communiqué du 112 de la région de Murcie : « Le troisième des blessés, un homme de 42 ans, qui, après avoir été soigné sur place par les ambulanciers du service d'urgence, a procédé à son transfert à l'hôpital universitaire général "Virgen de la Arrixaca", a un hématome/traumatisme. Ses blessures ne sont pas graves » . Le coureur espagnol de 42 ans restera en observation à l'hôpital pendant 24 heures. .

