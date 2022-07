Cyclisme

Tour de France : Présentation de la 3e étape entre Vejle et Sonderborg

Publié le 3 juillet 2022 à 7h35 par Ewen Robin

La troisième et dernière étape du Tour de France 2022 au Danemark a lieu ce dimanche 3 juillet 2022 entre Velje et Sonderborg. Les coureurs se disputeront 182 km de course, en passant par deux sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco et devraient s’affronter dans un sprint massif. Une étape qui sera encore marquée par la présence du vent…

Après la victoire de Fabio Jakobsen au sprint à Nyborg à l'issue de la 2e étape, le peloton va relier Velje, sur la péninsule du Jutland, et Sonderborg. Les coureurs vont ainsi parcourir 182 km et traverser l’une des régions les plus vallonnées du Danemark, en passant par deux sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco. L'arrivée est prévue dans la ville portuaire de Sonderborg. Avec un parcours plutôt plat, un sprint massif est attendu ce dimanche pour la troisième et dernière journée danoise du Tour de France. Le directeur technique d’ASO, Thierry Gouvenou, s’est confié sur l’étape : « Le final est assez abrité, il ne réserve aucun piège et les équipes de sprinteurs devraient pouvoir contrôler les échappés facilement. Bien avant la ligne droite finale de 800 mètres installée à Sönderborg, une ville de quelque 75.000 habitants, la route du Tour passe peu après le départ de l'étape par Jelling (Km 12). Le site, qui passe pour être le cœur historique de la nation danoise, abrite des pièces datant de l'époque pré-Viking, dans les premiers siècles de notre ère. Trois petites côtes de quatrième catégorie sont échelonnées dans les deux premiers tiers du parcours de cette étape de plaine tracée dans le Syddanmark, le Danemark du sud, frontalier avec l'Allemagne. »



Un joli parcours

Alex Pedersen, membre du comité Danois du Grand départ, explique que les coureurs devront faire face à une épreuve typiquement Danoise : « Cette troisième étape est on ne peut plus danoise. Les collines de Vejle sont la région du Danemark que l’on associe le plus souvent au cyclisme, et les pierres de Jelling, Christiansfeld et le moulin de Dybbøl comptent parmi les monuments les plus importants pour l’histoire du Danemark. Je ne peux pas m’imaginer que les coureurs danois du peloton ne feront pas le maximum pour tenter une échappée ce jour-là. »

🎽 Jerseys after stage 2 / Maillots distinctifs après l'étape 2💛 @WoutvanAert 💚 @WoutvanAert 🔴 @MagnusCort 👶 @TamauPogi #TDF2022 pic.twitter.com/ZyqyfEUrpg — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

Les sprinteurs à l’affiche

Cette étape devrait être moins compliquée que la veille, sachant qu’une nouvelle fois, les seules cotes présentes seront de 4ème catégorie. Avec un léger faux plat à l’arrivée, les sprinteurs devraient s’en donner à cœur joie. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, y va même de son commentaire : « Bien que le parcours ne s’écarte jamais très loin du littoral de la péninsule du Jutland, l’exposition aux vents sera moins marquée que la veille et les possibilités de contrôler la course moins aléatoire pour les équipes de sprinteurs. Avant un transfert et une première journée de repos inhabituellement précoce, c’est bien l’acte 1 du match des sprinteurs qui se profile. »

Les favoris du jour

Avec deux gros effectifs, la Quick-Step et la Jumbo Visma pourraient une nouvelle fois tirer leur épingle du jeu. Ainsi, Fabio Jakobsen pourrait tenter de réaliser une nouvelle victoire sur les terres danoises. Même son de cloche pour Mads Pedersen, qui rêve de remporter une victoire devant son public. Actuel maillot jaune, Wout Van Aert a également un coup à jouer dans cette étape, qui lui correspond parfaitement. À l’affût, on retrouve Peter Sagan, Christophe Laporte et Mathieu Van der Poel.