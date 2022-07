Cyclisme

Tour de France : Chutes, accrochages… Les révélations de Pogacar après la 2ème étape

Publié le 2 juillet 2022 à 20h35 par Ewen Robin mis à jour le 2 juillet 2022 à 20h46

Ce samedi se déroulait la 2e étape du Tour de France, reliant Roskilde à Nyborg. Remportée par Fabio Jakobsen, la course n’a pas été de tout repos pour les coureurs. En effet, plusieurs chutes ont eu lieu tout au long de l’après-midi. Tadej Pogacar, 3ème au classement général, a notamment été retardé par l’une d’entre elle. Arrivé quelques temps après le peloton, le double vainqueur du Tour de France s’est confié sur la course.

Après la victoire d'Yves Lampaert lors du contre-la-montre de vendredi dernier, les coureurs s'élançaient aujourd'hui pour la 2e étape, longue de 202 km, entre Roskilde et Nyborg. Cette course, plutôt plate, devait se résumer à un sprint entre les spécialistes du domaine. Beaucoup de vent a soufflé tout au long du circuit, et les tentatives de bordures ont été nombreuses. L'étape était également marquée par la traversée du double pont du Grand Belt, juste avant l'arrivée. Il s'agit du troisième plus long pont suspendu du monde, avec ses 18 km, confrontant les coureurs au vent venant de face. Au terme de ce parcours difficile, c’est le Néerlandais Fabio Jakobsen qui a su tirer son épingle du jeu, décrochant ainsi sa première victoire sur le Tour et la deuxième de son équipe en 2 journées. Mais cette course a été marquée par les chutes, et notamment celle du maillot jaune.

Day 2 @LeTour ✅ Blown away by the crowds here in Denmark 👏🏼 pic.twitter.com/pQr6tyICuf — Tadej Pogačar (@TamauPogi) July 2, 2022

Une course perturbée par des chutes

Cependant, Yves Lampaert n’a pas été le seul homme gêné par les incidents. En effet, le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar est arrivé en retard sur la ligne d’arrivée. Alors que les observateurs étaient inquiets, le directeur sportif d’UAE Emirates a donné des nouvelles positives de son coureur, dans des propos rapportés par L e Parisien : « C’est tombé devant Tadej à 2,5 km de l’arrivée, il devait y avoir une trentaine de coureurs par terre devant lui , raconte Mauro Gianbetti, manager d’UAE Emirates. Il a dû rouler sur quelque chose parce qu’il a crevé des deux roues. Mais il a pu finir, il ne se plaint d’aucune douleur, et il avait le sourire à l’arrivée, ça va ! » . Comme la chute est intervenue à 2,5 km de l’arrivée, il a pu être classé dans le temps du vainqueur, car les temps sont neutralisés dans les trois derniers kilomètres en cas d’arrivée au sprint. Il ne perd donc pas de terrain face aux autres favoris du Tour.

Pogacar en forme, mais gêné par une chute

Après la course, le Slovène a confirmé ces nouvelles : « Pour moi, tout va bien, je ne suis pas tombé. J'espère que tous les gars qui sont tombés aujourd'hui vont bien et qu'ils seront en mesure de repartir demain. »

«Christophe Laporte m’a légèrement poussé en approchant de la ligne d’arrivée»