Tour de France

Tour de France : Victoire, maillot jaune… Le gros coup de Pogaçar sur la 6ème étape

Publié le 7 juillet 2022 à 16h59 par Thibault Morlain

Pas de repos pour les coureurs du Tour de France. Après l’étape éprouvante des pavés ce mercredi et celle qui se termine au sommet de la Super Planche des Belles Filles ce vendredi, le peloton avait rendez-vous avec l’étape la plus longue de cette Grande Boucle. 220 kilomètres étaient ainsi au programme de cette 6ème étape, très animée, et qui a vu Tadej Pogaçar s’imposer.

Au lendemain d’une étape éprouvante sur les pavés, le Tour de France reliait ce jeudi Binche et Longwy. Une très longue étape, la plus longue de cette Grande Boucle, qui n’était clairement pas une partie de plaisir. En effet, les coureurs ne se sont clairement pas reposés à l’occasion de ces 220 kilomètres.

Une échappée qui a mis du temps à se former

Et c’est parti très fort pour cette 6ème étape du Tour de France. Comme on a l’habitude de le voir, des coureurs ont tenté de prendre l’échappée dès le kilomètre 0. Plusieurs ont alors multiplié les efforts pour prendre de l’avance sur le reste du peloton. Une énorme bataille s'est alors déroulé sur la route du Tour puisqu’à chaque fois, les coureurs ont été repris. D’autres sont ensuite repartis et ont connu le même sort. Le maillot, Wout Van Aert a lui aussi décidé à plusieurs reprises de tenter sa chance pour prendre cette échappée afin de conserver un peu plus longtemps sa tunique de leader sur les épaules. Le Belge avait visiblement de très bonnes jambes ce jeudi, puisqu’au terme de cette longue bataille de quasiment 80 kilomètres, Van Aert s’est échappé avec Quinn Simmons et Jakob Fuglsang. Cela aura d’ailleurs éprouvé les organismes puisque plusieurs coureurs, qui n’étaient pas à 100%, ont rapidement été distancés.

Le baroud d’honneur du maillot jaune

Van Aert, Simmons et Fuglsang ont alors pris les devants. Mais visant le général, le Danois a décidé de stopper les efforts pour regagner le peloton. Ils se sont alors retrouvés à deux devant, mais ce n’est pas pour autant que le maillot jaune et son compère d’échappée se sont relevés. Malgré ces efforts de Wout Van Aert et Quinn Simmons, le peloton a accéléré le rythme derrière pour revenir sur eux. Tandis que l’Américain a craqué, le maillot jaune s’est offert lui un baroud d’honneur en solitaire à 30 kilomètres de l’arrivée. Au terme d’une performance impressionnante le maillot jaune a été repris à 11 kilomètres.

Van Aert lâche son maillot jaune,

Wout Van Aert repris et immédiatement lâché, le peloton s’est ensuite expliqué lors de la Côte de Pluventeux, 800m à 12,3% de moyenne, ainsi que sur la Côte des Religieuses, avec un passage à 11%. Alexis Vuillermoz a été alors le premier à déclencher. Une attaque tranchante qui lui a permis de prendre un peu d’avance, mais il a été repris dans la dernière côte. Le peloton une fois regroupé, ça s’est expliqué lors d’un sprint entre les plus forts et c’est Tadej Pogaçar qui a levé les bras en vainqueur, récupérant par la même occasion le maillot jaune de leader du Tour de France.



Le classement de l’étape :



1- Tadej Pogaçar

2- Michael Matthews + 0sec

3- David Gaudu + 0sec

4- Thomas Pidcock + 0sec

5- Nairo Quintana + 0sec

Quels changements au général ?

Au terme de son baroud d’honneur en solitaire, Wout Van Aert a donc lâché son maillot jaune de leader du Tour de France, lui qui est arrivé avec 7min 28 de retard. Et grâce à sa victoire ce jeudi, c’est Tadej Pogaçar qui endosse cette tunique. Neilson Powless est lui deuxième à 4 secondes. Jonas Vingegaard complète lui le podium du général, 3ème avec 31 secondes de retard.