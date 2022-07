Cyclisme

Tour de France : Van Aert a failli faire très mal à Pogacar (vidéo)

Publié le 6 juillet 2022 à 13h35 par Ewen Robin

Alors que Wout Van Aert avait enchaîné les deuxièmes places depuis le début du Tour, le Belge a décroché son premier succès sur l’édition 2022 de la grande boucle française. Bien aidé par une équipe Jumbo Visma qui avait parfaitement préparé son coup, Wout van Aert a signé une jolie victoire en solitaire, bousculant au passage le tenant du titre, Tadej Pogacar…

Wout Van Aert a brisé sa malédiction ! Le champion belge, trois fois 2e en trois jours, est allé décrocher une victoire en solitaire, bien aidé par son équipe, qui a dirigé l’étape d’une main de maître. En plus de Van Aert, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a signé une jolie 3e place, tandis que Vingegaard a donné des sueurs froides à Tadej Pogacar.

«Ce maillot jaune donne des ailes»

Vainqueur lors de l’étape précédente, Wout Van Aert est revenu sur sa victoire tant attendue : « C'était assez évident que nous devions tenter quelque chose avec l'équipe. J'étais idéalement placé au pied, et nous avons mis tout ce que nous avions dans la côte, c'était super dur. Nous avons entendu à la radio qu'il y avait des dégâts, alors j'ai été à fond jusqu'au sommet. J'y suis arrivé tout seul, mais j'ai hésité à attendre Jonas Vingegaard (son coéquipier) et Adam Yates (INEOS Grenadiers). J'ai continué à fond, Jonas n'avait pas à rouler, et j'ai décidé d'y aller seul pour dix kilomètres de souffrance. Ce maillot jaune donne des ailes. L'étape des pavés ? J’ai confiance en moi et mon équipe, on a des gars avec de l’expérience sur les classiques. Pour nous, la question ne sera pas de finir sans problème, nous avons une vraie chance de faire quelque chose » a expliqué le Belge dans des propos rapportés par Eurosport .

Van Aert a surpris Pogacar

Quelques minutes après l’arrivée, l’actuel maillot jaune du Tour de France a reçu les félicitations de Tadej Pogacar. Le Belge en a profité pour lui poser une question concernant son attaque : « Je t’ai surpris ? » a déclaré le Van Aert. Après une courte réflexion, le Slovaque a avoué en souriant : « Un petit peu, oui. » Le double tenant du titre lui a ensuite renvoyé la balle : « C’est bien que tu aies lâché tes gars (coéquipiers) aussi. J’ai eu de la chance » , a ainsi rétorqué Pogacar. Un échange intéressant qui reflète la rivalité entre le Slovaque et la Jumbo Visma.

💛 "I surprised you'"🤍 "A little bit! It's good that you dropped your guys also. I was lucky!" 😉 Some nice post-stage chats between @WoutvanAert and @TamauPogi💛 "Je t'ai surpris ?"🤍 "Oui un peu. J'ai eu de la chance que tu lâches aussi tes gars !"#TDF2022 pic.twitter.com/X25ecpk1sg — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2022

