Tour de France

Tour de France : Présentation de la 5ème étape entre Lille et Arenberg

Publié le 6 juillet 2022 à 7h35 par Alexandre Higounet

À l’occasion de cette 5ème étape entre Lille et Arenberg, marquée par quasiment 20 kilomètres de pavés pour 11 secteurs, certains leaders vont forcément perdre plusieurs minutes au général. Certains vont même probablement y perdre le Tour de France. Cette fois, c’est une absolue certitude, il va y en avoir partout. Analyse.

Si les premières étapes au Danemark, promises au vent et aux bordures, n’ont finalement pas apporté la bagarre escomptée, le vent ne soufflant pas dans le bon sens pour créer la sélection, cette fois, il n’y aura pas d’échappatoire possible pour les coureurs du Tour de France lors de cette 5ème étape entre Lille et Arenberg. Avec 11 secteurs pour 19,4 kilomètres de pavés, le menu s’annonce extrêmement sévère ! Jamais depuis les années 80 le Tour n’avait déroulé autant de pavés devant les roues des coureurs.

Chaque étape de pavés a laissé des champions sur la route

Quand on voit quelles sélections ont pu faire quelques secteurs pavés dans l’histoire du Tour, on n’ose imaginer ce qu’il en sera avec ces 20 kilomètres au programme ! A chaque édition de pavés, certains grands noms y ont perdu tout espoir. Autant dire que plusieurs grands leaders auront assurément perdu le Tour en arrivant à Arenberg… s’ils arrivent. D’autant que l’enchaînement sera particulièrement violent, avec 10 secteurs regroupés dans le dernier tiers de la course.

« Ce sera un grand casino »

Interrogé lors de la journée de repos lundi, Adrien Petit, un spécialiste des routes du Nord, n’a pas caché qu’il y aura obligatoirement de la casse au classement général : « Ce n’est pas comme Paris-Roubaix, il y aura 80 kilomètres uniquement de routes au début, avec des parties bien découvertes. Et ce sera seulement dans les 80 derniers kilomètres qu'on aura l'enchaînement des 11 secteurs. Ils vont s'enchaîner assez vite, ce ne sera pas simple. En cas de crevaison ou souci, tu es dans la mauvaise spirale et tu seras toujours à contretemps. Donc il faudra réussir à passer au travers de tout ça. Des pièges ? Oui il y en aura. Les secteurs de Paris-Roubaix, on les connaît, ce sont les plus longs je crois. Mais les premiers ne sont pas à prendre à la légère, ils ne sont pas simples non plus. Il y a des virages, des approches un peu chaotiques. Il y aura des pièges, ce sera difficile. C'est sûr que ce sera un grand casino cette 5e étape. Il faudra prendre la course dans le bon sens, et pour ça c'est le placement qui comptera. Il y a des leaders qui ont plus de facilités que d'autres pour bien se placer. C'est un peu ça le résumé de l'étape des pavés . »

Les leaders de Jumbo en danger

Si certains champions spécialistes des pavés du Nord trouveront là un contexte idéal pour lever les bras, comme Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Peter Sagan, ou pourquoi pas les Français Anthony Turgis ou Christophe Laporte, même si ce dernier devra sans doute veiller sur ses deux leaders, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, certains prétendants à la victoire finale vont connaître un premier jour de vérité. Le Français David Gaudu, grimpeur en mode petit format, sera forcément en danger, et côté Groupama FDJ, on a aligné un grand nombre de spécialistes, entre Kung, Le Gac, Geniets, Madouas ou encore Duchesne, pour le protéger au maximum. Roglic et Vingegaard, peu adroit sur le vélo pour le premier, relativement inexpérimenté sur les pavés pour le second, pourraient également y laisser des plumes, surtout s’ils sont tous les deux en difficultés à différents échelons de la course, ce qui pourrait obliger la Jumbo à en laisser un à son triste sort.