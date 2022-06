Cyclisme

Tour de France : Les 5 chiffres clés de l’édition 2022

Publié le 29 juin 2022 à 19h35 par Alexandre Higounet

Le Tour de France va débuter ce vendredi et il s’annonce particulièrement alléchant, avec un parcours probablement parmi les mieux élaborés de l’ère moderne (depuis les années 90). Découvrez les 5 chiffres clés du Tour 2022, qui pourrait bien devenir mémorable si les circonstances de course font que le tracé sera exploité au maximum par les coureurs…

19,4

Comme le nombre de kilomètres de pavés lors de la 5ème étape entre Lille et Arenberg (157 km au total). Lorsque l’on sait qu’un vrai Paris-Roubaix comporte un peu plus de 50 km de pavés, avec quasiment 20 km, cette 5ème étape peut quasiment être assimilée à un petit Roubaix, à l’image de ce qui se pratiquait au début des années 80. Et lorsque l’on voit les écarts provoqués dans le passé par des étapes comportant moins de 10 km de pavés, on comprend que ce jour-là, de gros bouleversements interviendront au classement général. Certains grands leaders pourraient bien perdre le Tour ce jour-là, d’autres au contraire pourraient profiter du grand chantier promis dans le Nord pour émerger et s’inviter à la table des favoris. Assurément, le peloton va traverser une très grande zone de turbulence au cours de ces 19.4 kilomètres de pavés. Dans le long chemin qui mène à la victoire finale à Paris, cette 5ème étape constitue à l’évidence un passage clé.

80

Comme le nombre de kilomètres le long de la cote danoise à l’occasion de la deuxième étape entre Roskild et Nyborg (202.5 km), soit les 80 derniers kilomètres de l’étape. A l’image des 19,4 kilomètres de pavés, ces 80 kilomètres en bord de mer vont assurément marquer un premier virage décisif dans la conquête du maillot jaune. Car il apparaît très probable que le vent sera de la partie et que cela permettra une course de mouvement d’une intensité rare, avec des bordures dans tous les sens. Cette étape s’annonce comme un véritable chantier, et plusieurs grands leaders risquent d’en ressortir essorés. Car une grosse étape dans le vent créé plus d’écarts au général qu’une étape difficile en montagne…

11

Comme le nombre d’étapes vallonnées ou de haute montagne sur ce Tour de France, qui s’annonce aussi redoutable sur ce plan. Fidèle à sa politique visant à chercher à pousser au maximum les points où la course peut se faire, Christian Prudhomme valorise toujours autant les massifs intermédiaires. Aussi, le Tour passera cette fois par les Vosges avec l’arrivée à la Planche des Belles Filles, suivi d’une étape vallonnée dans le Jura, alors qu’il empruntera également deux parcours accidentés, surtout le second, dans les contreforts du Forez et du Massif Central, à l’occasion de l’étape de Saint-Étienne puis de celle de Mende. Mais ce n’est pas tout…

Les Alpes s’annoncent terribles

La traversée des Alpes sera également incroyable avec quatre étapes au total ! Dont deux absolument terribles avec l’arrivée au Col du Granon après l’enchaînement Télégraphe-Galibier (par son versant le plus dur) suivi de l’étape Briançon-L’Alpe d’Huez avec le trio XXL Galibier-Croix de fer-Alpe d’Huez. Enfin, les Pyrénées ne seront pas oubliées non plus avec trois grosses étapes, dont deux particulièrement exigeantes, Saint-Gaudens-Peyragudes (4 montées au programme dont trois 1ère catégories) puis Lourdes-Hautacam avec trois difficultés XXL : Aubisque, Spandelles et la montée d’Hautacam.

53,9

Comme le nombre de kilomètres de contre-la-montre, qui n’est pas réduit au strict minimum, sans être non plus trop important, ce qui fait que le vainqueur devra forcément être au niveau dans l’exercice, sans pour autant qu’un coureur puisse bâtir sa victoire sur le chrono, comme pouvait le faire Miguel Indurain dans les années 90.

1986

Comme l’année, et le Tour de légende cette année-là, marqués par le duel Hinault-Lemond. Un Tour 1986 qui sera à l’honneur puisque les deux étapes géantes dans les Alpes y font directement référence. D’abord avec la montée du Granon, réputée la plus difficile de France et qui n’a été escaladée qu’une fois jusqu’à maintenant en… 1986, Hinault y perdant pied pour céder son maillot jaune à Lemond après avoir souffert dans l’Izoard juste avant.

La légende du Tour 1986 de retour ?

Puis le lendemain, l’étape Briançon-L’Alpe d’Huez, avec le trio magique Galibier-Croix de Fer-Alpe d’Huez, l’étape de la grande réconciliation Hinault-Lemond après avoir concassé tous leurs adversaires, le troisième Urs Zimmermann franchissant la ligne plus de 5 minutes après les deux leaders de l’équipe La Vie Claire. En sera-t-il de même cette année avec de nouveaux acteurs ?