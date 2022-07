Tour de France

Tour de France : Pogaçar, pavés… Le coup de gueule de Lance Armstrong

Publié le 7 juillet 2022 à 20h35 par Ewen Robin

Durant la 5e étape du Tour de France, reliant Lille à Arenberg, celle des secteurs pavés, Alberto Bettiol avait donné un coup de main à Tadej Pogacar, empêchant l'un de ses coéquipiers de porter le maillot jaune. Une piètre performance qui a notamment été pointée du doigt par un certain Lance Armstrong…

Tadej Pogacar récupère déjà le maillot jaune ! Ce jeudi, le Slovène s’est imposé dans un final musclé. Il récupère donc la victoire d’étape ainsi que la première position du classement général. Après la course, le leader du Tour a expliqué : « Je suis super content, je ne m'attendais pas à cette victoire. Je remercie tous mes équipiers pour leur travail. Je me préparais pour le sprint, je suivais Brandon (McNulty) . J'avais de bonnes jambes donc j'y suis allé. Les deux premières heures de la journée ont été dures. Tout le monde voulait prendre l'échappée. J'ai confiance en moi, après ces six premiers jours, je me sens bien. Mais demain sera le premier grand test. » Après l'étape des pavés, Pogaçar est donc bien en forme. Malgré tout, sa performance lors de la 5ème étape du Tour de France a suscité certaines critiques.

🎽 Jerseys after stage 6 / Maillots distinctifs après l'étape 6💛 @TamauPogi💚 @WoutvanAert🔴 @MagnusCort👶 @TamauPogi #TDF2022 pic.twitter.com/TNsF4hvcY6 — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

Un choix douteux

C'est l'une des questions qui est le plus revenue après la 5e étape du Tour de France. Pourquoi Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) a-t-il décidé d’aider Tadej Pogacar à s’envoler sur les secteurs pavés ? Une erreur d’autant plus dérangeante que deux de ses coéquipiers, Magnus Cort Nielsen et Neilson Powless, jouaient la victoire dans l'échappée du jour. Pire encore, le dernier cité aurait pu récupérer le maillot jaune au terme de l’étape. Une attitude très douteuse d'un point de vue collectif et stratégique, qui fait beaucoup débat. En effet, l'Italien a échangé avec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) juste avant de secouer le peloton et de l'emmener dans sa roue, une accélération qui a été déterminante pour le classement général.

Bettiol s'explique

Après la course, Alberto Bettiol s’était exprimé pour la Gazzetta Dello Sport: « Tadej m’a dit : 'Allons-y Alberto!' Je lui ai dit que je ne pouvais pas trop rouler car j’avais deux gars devant, mais j’y suis allé car je voulais juste casser le peloton. » L’italien avait ensuite donné de plus amples explications à CyclingTips : « C'était le plan d'aller dans l'échappée, même avec Rigo (Uran), juste pour éviter la grosse pagaille derrière dans le groupe. Je pense que nous avons réussi, sauf pour Rigo. En regardant comment on a couru, ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui (mercredi). L'important était de ne pas perdre trop de temps comme beaucoup d'autres l'ont fait. Je pense qu'on a plutôt bien géré, demain est un autre jour. J'ai décidé d'attaquer juste pour éviter les chutes et parce que j'avais deux coéquipiers forts à l'avant. Depuis la voiture, ils m'ont dit de ne pas mettre les gaz à fond parce que la route était encore longue, mais je me sentais vraiment, vraiment bien. Malheureusement, j'ai eu une crevaison plus tard, mais je tire du positif de cette étape »

« Je pense qu’il serait dans le premier avion »