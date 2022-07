Cyclisme

Tour de France : Gaudu, public… Thibaut Pinot ne prend aucun gants

Publié le 8 juillet 2022 à 20h35 par Ewen Robin

Tadej Pogacar a, une nouvelle fois, levé les bras sur cette édition 2022 du Tour de France. Ainsi, le Slovène, double tenant du titre, s’est imposé lors de l’étape reliant Tomblaine à la Planche des Belles Filles. Une victoire retentissante qui permet au maillot jaune de conforter son avance. Si tout semble réussir à Pogacar, ce n’est pas forcément le cas de Thibaut Pinot…

Dans une étape qu’il connaissait bien, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) espérait obtenir un bon résultat. Alors qu'il a d’abord tenté de se glisser dans l'échappée du jour, le coureur tricolore n'a pas réussi à suivre les meilleurs grimpeurs du Tour de France et a craqué, à quelques kilomètres du sommet de la Super Planche des Belles Filles. Pinot a donc fini la course à la 31e place, accusant 2 minutes et 26 secondes de retard sur le vainqueur du jour : Tadej Pogacar.

Tour de France : Après un final explosif, la démonstration de Pogacar au sommet de la Planche des Belles filles https://t.co/VibrXSlEAX pic.twitter.com/Pzf9Kxdosx — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

« J’espérais mieux »

Quelques minutes après l’arrivée, Thibaut Pinot a été interrogé sur sa course par RMC Sport : « Forcément déçu, j'espérais mieux. Je savais que je n'étais pas encore à 100 %. Je pense en avoir encore pour quelques jours, j'attends la deuxième semaine. C'est sûr que quand la tactique est d'essayer de prendre l'échappée, on laisse beaucoup de cartouches dans la première heure. Mais l'important est ailleurs aujourd'hui, David (Gaudu) a fait une belle montée, il est encore dans le coup. » Alors que David Gaudu a tenu la cadence et est arrivé en 6e position, Pinot a semblé ravi : « Tout va bien pour le moment, le plan est vraiment parfait. Pour l’instant, on reste là-dessus. On va se diriger vers un week-end qui s’annonce difficile, donc beaucoup de monde va vouloir prendre l’échappée, ce qui donne lieu à des départs rapides. »

David Gaudu grimpe à la 5e place du classement général, à 1'31 de Tadej Pogačar. 🙌 pic.twitter.com/GdesgX9za1 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 8, 2022

Marc Madiot aux anges

À l’arrivée, son directeur sportif, Marc Madiot, semblait satisfait : « C'est plus qu'une bonne journée, c'est la confirmation qu’il est au niveau. On a fait un beau travail d'équipe je trouve. Parfois on remet en cause la qualité du travail français, je trouve qu'on a fait du bon boulot. C'était bien, j'ai bien aimé ce qu'on a produit. On est au niveau. Pour Thibaut (Pinot) Ça ne l’a pas fait…. Mais il n’y a que dans les séries américaines que ça marche (rires). Il va retrouver un rythme de vie normal dans le Tour et il sera forcément à l’avant à un moment. »

Une ambiance "magique"