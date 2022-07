Tour de France : Les 5 plus grandes victoires françaises sur le Tour

Tour de France

Publié le 7 juillet 2022 à 9h35 par Alexandre Higounet

Que ce soit du fait de leur contexte dans la course ou de la manière dont elles ont été acquises, le10sport.com a dégagé cinq grandes victoires d’étape françaises ayant marqué l’histoire du Tour de France. La liste n’est bien sûr pas exhaustive et d’autres grands succès tricolores auraient également pu trouver une place.

1983, Pascal Simon renverse la table

S’il ne figure peut-être pas parmi les plus grands noms du cyclisme français, Pascal Simon a indéniablement marqué l’histoire à l’occasion de ce Tour 1983. Lors de la redoutable 10ème étape, Pau-Bagnères de Luchon (201 km) via les Col d’Aubisque, du Tourmalet, d’Aspin et de Peyresourde, le coureur français réalise un authentique exploit, reprenant - en compagnie de Jean-René Bernaudeau -5 minutes au groupe de tête composé de Fignon, Jimenez, Delgado et Millar, pour s’envoler dans la dernière montée et aller chercher le maillot jaune à Luchon en finissant troisième de l’étape derrière Millar et Delgado.



Il aurait gagné le Tour sans une vilaine chute deux jours plus tard



Ce soir-là, le Français a renversé la table et paraissait avoir course gagnée avec 4’22’’ sur le deuxième du général Laurent Fignon et 5’34’’ sur le 3ème Bernaudeau. Mais une mauvaise chute deux jours plus tard, avec à la clé une fissure à la clavicule, le contraint à l’abandon dans l’étape de l’Alpe d’Huez, après une semaine d’un combat acharné contre la douleur, qui lui valut cette année-là une popularité exceptionnelle.

1986, Le triomphe d’Hinault à l’Alpe d’Huez

Pour son dernier Tour de France, Bernard Hinault avait promis la victoire finale à son coéquipier Greg LeMond. Mais le champion français est dans la forme de sa vie et en situation de remporter un sixième Tour de France, un record. Aussi a-t-il joué durant toute l’épreuve un jeu subtil entre un travail en faveur de LeMond, tout en maintenant ses chances personnelles si jamais l’Américain ne se révélait pas au niveau pour la gagne à Paris, une attitude qui n’a pas été sans créer quelques tensions entre les deux hommes.



Derrière Hinault-Lemond, le troisième à quasiment 6 minutes à l’arrivée à l’Alpe d’Huez…



A l’occasion de la dernière étape alpestre, alors que LeMond avait récupéré la veille le maillot jaune à Hinault dans le redoutable Col du Granon, les deux leaders de l’équipe La Vie Claire lancent une offensive XXL dans la descente du Col du Galibier pour réaliser un exploit légendaire, éparpillant tous leurs adversaires dans la vallée avant l’enchaînement Col de la Croix de Fer-Alpe d’Huez. A l’arrivée, ils franchissent la ligne main dans la main, LeMond laissant Hinault gagner l’étape. Le troisième, Urs Zimmermann, finira l’étape à quasiment 6 minutes…

1995, le raid légendaire de Jalabert à Mende

En 1995, probablement sa meilleure saison sur un vélo, Laurent Jalabert, alors porteur du maillot vert, se lança dans une offensive de grand style lors de la redoutable 12ème étape, Saint-Etienne-Mende (223 km), au sortir des Alpes. Sur un parcours très exigeant, sous une chaleur écrasante, le champion français s’échappa très vite en compagnie de quelques coureurs, dont son coéquipier Melchior Mauri, alors qu’il restait menaçant au classement général. Après une bataille terrible tout au long de l’étape, bien aidé par un Mauri des grands jours, Jalabert accomplit un authentique exploit, allant chercher la victoire au sommet de la terrible montée de Mende, franchissant la ligne quasiment 6 minutes avant le groupe des ténors, emmené par Pantani, Riis et Indurain.

2011, Pierre Rolland décroche Contador à l’Alpe d’Huez

Remarquable tout au long du Tour au service de son leader Thomas Voeckler, Pierre Rolland eut son bon de sortie lors de cette 19ème étape Modane-L’Alpe d’Huez, Voeckler, maillot jaune sur le dos, ayant payé ses efforts pour aller chercher Evans et Contador dans le Télégraphe puis le Galibier. Dans l’Alpe, Rolland s’échappe et se retrouve dans le final aux côtés de Samuel Sanchez et d’Alberto Contador. Le grimpeur français réussit alors l’exploit de sortir les deux espagnols de sa roue, notamment le grand Contador, pour aller lever les bras à l’Alpe d’Huez. Mythique.

2019, Thibaut Pinot au sommet au Tourmalet

A l’occasion de cette 14ème étape Tarbes-Col du Tourmalet (111 km), via le col du Soulor, Thibaut Pinot réalise un authentique exploit, sortant les meilleurs coureurs du Tour de sa roue, à l’image d’Egan Bernal et de Geraint Thomas, pour s’imposer au sommet.



Pinot le plus fort cette année-là



A cette occasion, Pinot apporte la démonstration qu’il est le plus fort du peloton en ce mois de juillet 2019. Malheureusement, une élongation à la cuisse dans les Alpes enraya cette belle mécanique. Au Tourmalet, la deuxième place d’Alaphilippe, maillot jaune sur le dos, complète ce magnifique succès.