Tour de France : Maillot jaune, Roglic, Pogaçar… Les pavés font des dégâts sur la 5ème étape

Publié le 6 juillet 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Ce mercredi, pour la 5ème étape du Tour de France, le peloton avait un sacré programme pour rallier Lille à Arenberg. Il y avait comme un air de Paris-Roubaix sur la Grande Boucle puisque les coureurs ont traversé plusieurs secteurs pavés. Un grand rendez-vous qui faisait peur à tout le monde. Et sur ce terrain de jeu qui n’est pas habituel sur le Tour, c'est Simon Clarke qui s'imposer au terme d'une étape qui a fait des dégâts.

Toujours dans le nord de la France, le peloton du Tour de France avait le droit ce mercredi a un premier gros rendez-vous. En effet, les coureurs ont dû se frotter aux mythiques secteurs pavés qu’on a surtout l’habitude de voir sur les routes de Paris-Roubaix. 11 secteurs pavés attendaient ainsi les stars du Tour de France. Des difficultés qui ont provoqué de grosses sources de tension tout au long de l’étape. De quoi réserver un joli spectacle pour ce 5ème rendez-vous de l’édition 2022 du Tour.

Cort Nielsen encore à l’avant

C’est à environ 75 kilomètres de l’arrivée que le premier secteur pavé est arrivé pour le peloton du Tour de France. Avant cela, cela a été très calme sur la route avec une échappée de 6 coureurs qui avait pris de l’avance et dans laquelle on retrouvait encore une fois Magnus Cort Nielsen, maillot blanc à pois rouges, très en vue depuis le départ du Tour de France. Une échappée qui a compté jusqu’à un peu plus de 4 minutes d’avance.

Le maillot jaune se fait peur

Derrière cette échappée, le peloton a controlé, accélérant petit à petit l’allure pour revenir sur les hommes de tête. La tension a grimpé et cela a provoqué une chute et pas de n’importe qui. En effet, Wout Van Aert, maillot jaune, s’est retrouvé au sol après s’être accroché avec son coéquipier de la Jumbo Visma, Steven Kruijswijk. Plus de peur que de mal pour Van Aert qui est ensuite remonté sur le vélo avant de se faire une énorme frayeur, esquivant de justesse une voiture de l’équipe DSM au moment de remonter son retard sur le peloton. Agile, le Belge a évité la catastrophe et a fini par reprendre sa place au milieu des autres coureurs.

Ça s’agite sur les pavés, Van Aert, Vingegaard et Roglic distancés

Dès les premiers pavés, cela s’est emballé dans le peloton avec certains coureurs qui ont tenté, en vain, de prendre le large. Au fil des secteurs pavés, cela s’est accéléré dans le peloton et les cassures ont commencé à se multiplier. Peter Sagan, suite à une chute, a notamment été distancé comme de nombreux autres coureurs, à l’instar de Thibaut Pinot, Mathieu Van der Poel, qui rêvait d’une victoire sur cette victoire. Wout Van Aert, pourtant à l’aise sur les pavés comme il a pu le montrer sur Paris-Roubaix a lui aussi craqué, lâchant face aux favoris. Un peu plus loin, ce n’est autre que Jonas Vingegaard, coéquipier du maillot jaune chez Jumbo Visma, qui a été retardé. Et le Danois, deuxième du dernier Tour de France, a peiné à repartir à la suite de plusieurs échanges de vélos avec ses coéquipiers. Au final, il a dû attendre sa voiture pour reprendre la route avec la bonne machine, attendu d’ailleurs par le maillot jaune en personne. Un peu plus loin, suite à une chute dans le peloton, c’est Primoz Roglic, favori à la victoire finale, qui a été lâché.

Pogaçar s’envole

Tandis que la Jumbo Visma a passé une sale journée, Tadej Pogaçar a lui été impressionnant sur les pavés. Alors qu’on pouvait avoir des doutes sur les facultés du double vainqueur du Tour de France, le Slovène a impressionné, survolant ce terrain de jeu qui a fait d’énormes dégâts chez ses adversaires. Une performance de grande classe de la part de Pogaçar, mais cela n’aura pas suffi pour revenir sur l’échappée du jour, le bonne échappée. Devant, ils n’étaient alors plus que 4 pour se jouer la victoire d’étape. Et pour ce sprint en petit comité, c’est Simon Clarke (Israel-Premier Tech) qui l’a emporté.



Classement de l’étape :



1- Simon Clarke

2- Taco Van der Hoorn + 0 sec

3- Edvald Boassen Hagen + 2 sec

4- Neilson Powless + 4 sec

5- Magnus Cort Nielsen + 30 sec

🏆🇦🇺 @SimoClarke wins the stage! 🏆🇦🇺 @SimoClarke s’impose !#TDF2022 pic.twitter.com/HQ6VCpCp3R — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

Quels changements au général ?

Suite à cette étape du Tour de France, le maillot jaune reste sur les épaules de Wout Van Aert. Bien qu’il a été distancé, le coureur de la Jumbo Visma a fait un travail énorme pour limiter les écarts. Il reste ainsi en tête du général avec 13 secondes d’avance sur Neilson Powless et 14 secondes sur Edvald Boassen Hagen.



Mais cette étape a surtout fait des écarts entre les favoris du Tour de France et c’est Tadej Pogaçar qui en ressort vainqueur. En effet, le double vainqueur de la Grande Boucle a repris 13 secondes sur Wout Van Aert, Jonas Vingegaard, Geraint Thomas, Romain Bardet ou encore David Gaudu. Et le grand perdant du jour est bien évidemment Primoz Roglic. Le leader de la Jumbo Visma a terminé à 2 min 59 du vainqueur, concédant donc 2 min 05 sur Pogaçar.