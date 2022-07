Tour de France

Tour de France : Une sanction tombe pour le maillot jaune, l’exclusion est possible

Publié le 4 juillet 2022 à 9h35 par Thibault Morlain mis à jour le 4 juillet 2022 à 9h48

Au terme de ces trois premiers jours du Tour de France, c’est donc Wout Van Aert qui est en tête du classement général et porte donc le maillot jaune de leader. Pour autant, le coureur de la Jumbo Visma s’est retrouvé au coeur des polémiques à l’occasion de l’étape de ce dimanche. D’ailleurs, suite à celle-ci, Van Aert n’a pas manqué d’être sanctionné.

Fini donc le Danemark pour les coureurs du Tour de France. Après 3 étapes, le peloton va donc faire son retour dans l’Hexagone. Ce mardi, le départ sera donné de Dunkerque. Et c’est Wout Van Aert qui sera avec le maillot jaune sur les épaules. En effet, le coureur de la Jumbo Visma est en tête du classement général. Bien qu’il n’a pas réussi à gagner, ayant terminé à chaque fois à la deuxième place, au jeu des bonifications, il a su prendre la première place du général. « J'avoue que je me force à être heureux de porter ce maillot jaune. J'en ai rêvé depuis si longtemps. J'ai aussi le vert, qui était mon but avoué pendant toute ma préparation. Donc tout va très bien, mais j'aime bien gagner des courses et quand ça se passe comme ces trois derniers jours, j'ai parfois des sentiments mitigés », a-t-il notamment expliqué sur ses résultats. Toutefois, Van Aert n’a pas échappé aux polémiques lors de ces étapes au Danemark. Cela a notamment été le cas ce dimanche au terme d’un sprint houleux avec Peter Sagan.

Tour de France : Au cœur d’une polémique, le maillot jaune vide son sac https://t.co/coygQNEaq3 pic.twitter.com/CYg4Zgcwvn — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

La colère de Sagan

Alors que Dylan Groenewegen a remporté l’étape de ce dimanche, Wout Van Aert n’a lui pas réussi à faire mieux qu’une deuxième place. Il faut dire que le maillot jaune a été gêné par Peter Sagan au terme d’un sprint où ça a joué des épaules. D’ailleurs, le Slovaque n’a pas manqué de pousser un coup de gueule à l’arrivée à l’encontre de Van Aert. « J'étais en position, mais il y a encore quelque chose qui manque. Il y a un jury pour prendre des décisions. Je suis surtout content d'être en un seul morceau. Vous n'avez qu'à regarder la TV pour vous faire un avis », a lâché Sagan.

La réponse de Van Aert

Suite à ce début de polémique, Wout Van Aert a souhaité répondre. Ainsi, face aux accusations de Peter Sagan, le Belge a lâché : « Il est venu près de moi après l'arrivée, mais je n'ai pas compris ce qu'il me disait avec le bruit autour. Je n'étais pas conscient qu'il se plaignait. Je ne sais même où il a terminé (4e) ni comment ça s'est passé ».

Une sanction tombe… pour une autre raison