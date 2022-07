Cyclisme

Tour de France : Une polémique contre le maillot jaune

Publié le 3 juillet 2022 à 20h35 par Ewen Robin mis à jour le 3 juillet 2022 à 20h37

Dans un sprint final intense, Dylan Groenewegen s’est imposé devant Wout Van Aert et Peter Sagan pour le compte de la 3e étape du Tour de France. À l’arrivée, le Slovaque s’est emporté contre le maillot jaune, l’accusant notamment d’avoir commis une irrégularité lors de son sprint, empêchant Sagan de remporter la course du jour…

Ce dimanche, les coureurs entamaient la 3ème et dernière étape danoise du Tour de France. Reliant Vejle à Sönderborg, la course a été remportée par le Néerlandais Dylan Groenewegen : « C’est magnifique » déclarait le vainqueur du jour au micro de France TV. « Hier j’étais fâché avec moi-même, j’avais fait une erreur. Aujourd’hui, l’équipe m’a bien ramené, était bien organisée. Sur la gauche puis sur la droite, on m’a emmené dans le dernier virage en bonne position. Les jambes commençaient à être lourdes. Je n’ai pas vu la photo finish mais j’ai senti que ça s’est joué à un boyau. Pour l’instant cette victoire cela me donne beaucoup de motivation, ça va être un Tour difficile ».

🏆 Jerseys and rankings after stage 3🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 3#TDF2022 pic.twitter.com/BHDCvLLTjZ — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Van Aert en éternel second

Après la course, le maillot jaune, Wout Van Aert s’est également confié sur la course : « C’était plus tranquille, il y avait moins de stress. C’était une opportunité de profiter du maillot et du public. C’est ma troisième deuxième place, c’est peut-être un record. C’est une vraie déception, j’aurais pu gagner si j’étais resté plus longtemps. C’est ma propre faute. Je suis déçu » . Mais le Belge n’est pas le seul "déçu" par ce résultat. En effet, Peter Sagan reproche à Van Aert de l’avoir bloqué contre les barrières lors du sprint, l’empêchant ainsi de décrocher une victoire d'étape précieuse pour la course au maillot vert.

🎙 💛 @WoutvanAert « Cette fois ça ne me fait plus rire, de faire 2ème 3 jours de suite »#TDF2022 pic.twitter.com/ApzxJ7nCcD — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Sagan s'emporte

Au terme d’un sprint houleux, Peter Sagan montrait du doigt Wout Van Aert et semblait remonté contre lui. Interrogé à ce sujet par Eurosport , le septuple vainqueur du maillot vert, s’est exprimé sur ce final : « J'étais en position, mais il y a encore quelque chose qui manque. Il y a un jury pour prendre des décisions. Je suis surtout content d'être en un seul morceau. Vous n'avez qu'à regarder la TV pour vous faire un avis ».

« Il a fait une petite erreur »