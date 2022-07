Cyclisme

Tour de France : Les 5 plus grands moments de Thibaut Pinot sur le Tour

Publié le 8 juillet 2022 à 9h35 par Alexandre Higounet

Si Thibaut Pinot a connu des hauts et des bas sur la Grande Boucle, il a assurément connu des très hauts, entre grandes victoires d’étape et l’espoir fou d’une victoire finale à Paris en 2019. Le10sport.com vous invite à revivre les 5 plus grands moments du leader de la Groupama-FDJ sur le Tour de France. Et ce n’est certainement pas fini.

2012, Victoire à Porrentruy

Pour sa première participation, le jeune Thibaut Pinot se révèle aux yeux du grand public à l’occasion de l’étape de moyenne montagne arrivant à Porrentruy (au lendemain de l’arrivée à la Planche des Belles Filles), qui présente 7 ascensions au programme, dont quatre cols de deuxième catégorie et un col de 1ère catégorie.



Sa victoire marque les esprits



Dernier rescapé de l’échappée, Pinot s’envole dans le dernier col de la journée et résiste au retour du groupe des leaders pour l’emporter sur ses terres d’entraînement. Son exploit marquera le public, d’autant plus qu’il confirmera ensuite, finissant 10ème du Tour à Paris.

2014, Podium à Paris

Après une année 2013 où il vécut un Tour difficile, entre appréhension dans les descentes et stress aigu, Tour qu’il abandonna au matin de la 16ème étape, Thibaut Pinot revient avec un moral en béton en 2014, réalisant un Tour extrêmement solide, où il résiste à une terrible étape de pavés sous la pluie, fatale à Christopher Froome, et s’affirme parmi les tous meilleurs en montagne pour finir sur le podium à Paris (3ème), à 8 minutes du vainqueur Vincenzo Nibali. Mais pour la première fois, le coureur franc-comtois prend réellement conscience qu’il peut aller chercher une victoire finale dans le Tour, que le rêve n’est pas inaccessible.

2015, Résurrection à l’Alpe d’Huez

Après son excellent Tour 2014, Thibaut Pinot connaît un nouveau trou d’air en 2015, vivant des moments très difficiles dans les Pyrénées, où la chaleur lui coupe littéralement les jambes. Mais cette fois, le Français ne lâche pas et redresse petit à petit la pente.



Il retrouve ses jambes dans les Alpes



Dans les Alpes, il retrouve ses jambes et s’envole dans l’Alpe d’Huez pour aller chercher une victoire historique à l’occasion de la 20ème étape. Au classement final, il pointe à la 16ème place, preuve de son excellent franchissement des Alpes.

2019, Dominateur au Tourmalet

En 2019, Thibaut Pinot aborde le Tour de France probablement dans la forme de sa vie. Il s’impose rapidement parmi les candidats sérieux à la victoire finale. Le 20 juillet, à l’occasion de la 14ème étape, Thibaut Pinot broie tous les autres leaders dans le final du Col du Tourmalet pour aller chercher un succès de costaud.



Il sort Bernal de sa roue



Bernal et Geraint Thomas ne peuvent suivre sa roue, seul Julian Alaphilippe, maillot jaune sur le dos, résiste un peu pour arracher la deuxième place, pour un doublé tricolore magistral.

2019, Encore le plus fort à Prat d’Albis

Tout autant que la victoire au Tourmalet, Thibaut Pinot connaît un autre très grand moment à l’occasion de ce Tour 2019, qui démontre à quel point il était le plus fort cette année-là. Au lendemain de l’étape du Tourmalet, lors de l’arrivée au sommet de la montée de Prat d’Albis (1ère catégorie), après une nouvelle journée de haute montagne, le Français s’envole à nouveau, sortant tous ses rivaux, dont Egan Bernal et Geraint Thomas, de sa roue pour terminer deuxième derrière l’Anglais Simon Yates. Pinot confirme qu’il domine tous ses adversaires en montagne. La victoire à Paris lui tend alors les bras. Malheureusement, une vilaine élongation à la cuisse à trois jours de l’arrivée sur les Champs ruine ses espoirs et le contraint à l’abandon.