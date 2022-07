Tour de France

Tour de France : Une très grosse polémique impliquant Pogaçar

Publié le 12 juillet 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Ces derniers jours, l’ombre du Covid-19 planait sur le Tour de France. Encore plus ce lundi à l’occasion de la journée de repos. A l’occasion de celle-ci, tous les coureurs ont dû passer des tests et on craignait le début d’un cluster après les derniers tests positifs. Finalement, cela s’est bien passé, mais de nouveaux cas ont été détectés ce mardi, dont deux au sein de l’équipe de Tadej Pogaçar. Et cela ne manque de pas de faire polémique. Explications.

Avant même le départ du Tour de France à Copenhague, la question du Covid-19 était sur la table pour cette Grande Boucle. En effet, suite aux nombreux cas positifs recensés lors du Tour de Suisse, on pouvait craindre le pire pour l’édition 2022 de la plus belle course du monde, d’autant qu’aucun protocole sanitaire particulier n’a été mis en place. Ainsi, depuis le Danemark, l’ombre du coronavirus plane au-dessus du Tour de France et le couperet a fini par tomber ces derniers jours avec les premiers cas positifs de coronavirus recensés avec notamment Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis qui était alors 14ème du général au moment où il a dû quitter le Tour de France. « Je ne serais vraiment pas surpris. Beaucoup évoluent en-deçà de leur niveau habituel et il y a forcément des explications », avait-il d’ailleurs expliqué quand on lui avait demandé s’il pensait qu’il y avait des coureurs positifs dans le peloton.

On croisait les doigts pour la journée de repos

Sur les routes du Tour de France, on craignait ainsi un début de cluster avec les cas qui commençaient à s’accumuler ces derniers jours. Et c’est ce lundi qu’une grande réponse devait tomber. En effet, à l’occasion de la journée de repos, il était prévu que tous les coureurs devaient se faire tester. On allait ainsi avoir l’occasion s’il le peloton était décimé ou non par le Covid-19. Finalement, la réponse est tombée et cela en a surpris plus d’un, mais aucun test positif n’a été révélé à l’occasion de cette journée de repos.

Pogaçar perd encore un équipier

Aucun cas positif donc ce lundi, mais ce mardi, cela était bel et bien le cas. Et encore une fois, c’est l’équipe UEA, celle de Tadej Pogaçar qui en a notamment fait les frais. Il y a quelques jours, c’était Vegard Laengen qui avait dû quitter la Grande Boucle suite à un test positif au Covid-19. Le coronavirus a encore frappé chez les coéquipiers du maillot jaune puisque c’est George Bennett, l’un des fidèles lieutenants de Pogaçar et important dans la montagne, qui n’a pas pu prendre le départ de la 10ème étape du Tour de France ce mardi à Morzine. Un coup dur donc pour l’équipe UAE.

Tour de France : La 10ème étape perturbée, Pogaçar l’a échappé belle pour son maillot jaune https://t.co/DSexrdQeIm pic.twitter.com/xCR5EF5Z0P — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Ça aurait pu être pire pour le maillot jaune du Tour de France