Tour de France : Après Roland-Garros, ils perturbent la 10ème étape

Publié le 12 juillet 2022 à 16h26 par Thibault Morlain mis à jour le 12 juillet 2022 à 16h27

Ce mardi, le peloton du Tour de France reprenait la route après un jour de repos. Place donc à la 10ème étape entre Morzine et Megève avec quelques côtes et cols au rendez-vous avant les prochains gros rendez-vous avec notamment l’Alpe d’Huez. Et alors qu’Alberto Bettiol était tout seul en tête, l’étape du jour a été neutralisée en raison d’une manifestation sur le tracé.

Le Tour de France repart donc pour la deuxième semaine. Et le rendez-vous est pris dans les Alpes. Avant notamment l’Alpe d’Huez pour le 14 juillet, le peloton devait relier Morzine et Megève ce mardi à l’occasion de la 10ème étape de la Grande Boucle. Une étape durant laquelle les favoris avaient décidé de laisser filer une échappée de 25 coureurs qui avaient notamment 7 minutes d’avance. Dans cette échappée, Alberto Bettiol avait lui décidé de prendre tout seul les choses en main et de partir en solitaire. En plein effort, l’Italien a toutefois été coupé par une manifestation sur la route. Plusieurs personnes étaient alors présentes sur la route avec des fumigènes.

Des manifestants bloquent la route du Tour de France. Alberto Bettiol a réussi à passer. #TDF2022 pic.twitter.com/2N3akFz8qp — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 12, 2022

Roland-Garros déjà perturbé

Face à ces présences sur la route, la précision a été donnée que ces manifestants étaient les mêmes que ceux qui avaient déjà perturbés Roland-Garros il y a quelques semaines de cela. En effet, à l’occasion de la demi-finale du Grand Chelem parisien entre Casper Ruud et Marin Cilic, une personne était venue s’attacher au filet du court de tennis, interrompant ainsi cette rencontre à Roland-Garros.

« Nos actions reprennent le 11 juin »

Suite à ces actions, la militante en question, représentant Dernière Rénovation, avait justifié son action sur les réseaux sociaux : « Désolée d'avoir interrompu votre jeu, mais tous les regards sont aujourd’hui portés sur Roland Garros, et nous devons tirer la sonnette d’alarme. Personne n’en a rien à foutre quand on fait des marches pour le climat, alors qu’on va tous crever donc c’est ici qu’on a choisi d’agir. Aujourd’hui, je suis entrée sur le terrain car je ne peux plus prendre le risque de ne rien faire. Je dois agir à la hauteur de l’urgence dans laquelle nous sommes. 1028 jours, c'est ce qu'il nous reste pour sauver nos vies et celles de ceux qu'on aime des pires catastrophes climatiques. Le monde vers lequel nous envoient les politiques est un monde où Roland Garros ne pourra plus exister. Nous sommes la dernière génération d'humains à pouvoir éviter le pire et nous devons le faire. Nous sommes en train d’écrire le dernier chapitre de tous les millénaires qui nous ont précédés. Ne soyez pas spectateurs - assistez à l'une de nos réunions publiques en ligne ou en personne pour nous rejoindre dans la résistance. Nos actions reprennent le 11 juin. Rejoignez nous, on a besoin de vous ».

Course neutralisée pendant plus de 10 minutes