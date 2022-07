Tour de France

Tour de France : Le premier bilan des favoris

Publié le 11 juillet 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Jour de repos ce lundi 11 juillet pour le peloton du Tour de France. Cela fait maintenant un peu plus d’un semaine que les coureurs se sont élancés de Copenhague. Ils viennent d’ailleurs d’entrer dans les Alpes et la route va commencer à s’élever. Un terrain de jeu idéal pour les favoris afin de creuser les écarts ou de refaire leur retard. Le10Sport vous propose d’ailleurs de faire un point sur la situation des favoris au Tour de France.

A l’aube de cette deuxième semaine du Tour de France et des étapes compliquées qui attendent les coureurs dans les Alpes avec notamment l’Alpe d’Huez et ses 21 mythiques lacets, il est l’heure de faire un premier bilan parmi les favoris de la Grande Boucle. Au départ à Copenhague, la question était de savoir qui pourrait faire trembler Tadej Pogaçar, vainqueur des deux dernières éditions. A ce petit jeu, c’est la Jumbo Visma qui semblait la mieux armée avec son armada autour de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Le train INEOS Grenadiers avec Geraint Thomas, Adam Yates et Daniel Martinez avait également une carte à jouer parmi les nombreux prétendants au maillot jaune.

Pogaçar déjà devant

Mais aujourd’hui, celui qui porte le maillot jaune sur les épaules, c’est bien Tadej Pogaçar. Depuis le départ à Copenhague, le Slovène impressionne. Cela avait commencé dès le prologue dans la capitale danoise durant lequel il avait déjà fait quelques écarts avec ses rivaux. Le double vainqueur du Tour de France était visiblement en forme et il l’a clairement montré lors de l’étape des pavés, redoutée par tout le monde. Les dégâts ont été nombreux entre Lille et Arenberg, mais Pogaçar a lui volé sur ce terrain de jeu pas forcément habituel pour lui. De quoi lui permettre de creuser encore un peu plus les écarts. Et que dire quand la route à commencer à s’élever. A Longwy, dans un final escarpé, il s’impose et récupère à cette occasion le maillot jaune de leader. Bis repetita à la Super Planche des Belles Filles où Tadej Pogaçar a été le meilleur sur les terribles pourcentages de l’ascension. A Lausanne, il termine 3ème, mais est à la lutte pour la victoire. Et ce dimanche, à Châtel, il a encore attaqué dans les derniers mètres pour tenter de distancer encore un peu plus le reste du peloton. Aujourd’hui, le coureur de l’équipe UAE est donc en tête, comptant déjà 39 secondes d’avance sur son dauphin, Jonas Vingegaard.

Tour de France : Avant son test covid, Pogacar redoute une catastrophe https://t.co/WB7NBlGNbJ pic.twitter.com/xkCpZcMVcL — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Vingegaard-Roglic, destins divers chez la Jumbo Visma

Deuxième du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard est donc encore le dauphin de Tadej Pogaçar actuellement. Le Danois, qui a perdu un peu de temps lors de l’étape des pavés, a toutefois montré qu’il avait les jambes pour attaquer le Slovène comme cela a été le cas sur la Super Planche des Belles Filles. Il va désormais falloir répéter ces efforts dans les Alpes pour tenter de refaire ce retard de 39 secondes. Primoz Roglic, désigné comme le rival numéro 1 de Pogaçar, pointe lui à la 11ème place à 2 min 52. Le Slovène a en effet perdu très gros lors de l’étape des pavés. Il a chuté, s’est démis et a dû se la remettre tout seul. Malgré cette blessure, Roglic a montré par la suite qu’il avait encore les jambes. A voir ce que cela pourrait donner dans les Alpes.

Les INEOS Grenadiers à l’affût

Troisième force du peloton sur ce Tour de France, les INEOS Grenadiers ont été plutôt discrets jusqu’à présent. Il n’empêche qu’ils sont bien placés au général, étant ainsi à l’affût derrière Tadej Pogaçar et Jonas Vingegaard. A la 3ème place, on retrouve donc Geraint Thomas, pointant à 1 min 17 du leader. Juste derrière, 4ème, c’est Adam Yates qui est là avec un retard de 1 min 25. Alors qu’on attendait donc Daniel Martinez pour compléter le trio, le Colombien est loin, 30ème à 17 min 12. En revanche, il pourrait bien falloir compter sur Thomas Pidcock. Le Britannique a fait une plutôt bonne impression sur les routes du Tour de France et cela se répercute au classement, lui qui est 7ème à 1 min 46.

Le reste du classement général

Parmi les 10 premiers au classement général, on retrouve également deux Français avec David Gaudu et Romain Bardet. Le coureur de la Groupama-FDJ, qui a su rester au contact des favoris dans les ascensions, est 5ème à 1 min 38. Celui que la Team DSM est juste derrière, à 1 min 39. Enric Mas (Movistar) est lui 8ème avec un retard de 1 min 50. A la 9ème place, on retrouve Neilson Powless (EF Education) à 1 min 55. Enfin, Nairo Quintana (Arkéa Samsic) complète le Top 10 à 2 min 13. Rendez-vous maintenant pour cette deuxième semaine du Tour de France avec de grands rendez-vous dans les Alpes pour voir comment évoluera ce classement général.