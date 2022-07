Tour de France

Tour de France : Chutes, retard, blessure… La sale journée de Van Aert et Roglic (vidéo)

Publié le 6 juillet 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Avant le départ du Tour de France, le principal adversaire de Tadej Pogaçar était clairement identifié. En effet, avec son armada, la Jumbo Visma prétendait aussi au maillot jaune. Avec Primoz Roglic, Jonas Vingegaard ou encore Wout Van Aert, il y avait de quoi faire. Mais ce mercredi, à l’occasion de la 5ème étape du Tour, qui passait sur les pavés, tant redoutée par le peloton, la Jumbo Visma a perdu gros.

Ce mercredi, la 5ème étape du Tour de France reliait Lille à Arenberg et tout le peloton redoutait ce rendez-vous avec les 11 secteurs pavés qui les attendaient. Et dans le nord de la France, les coureurs ont vécu un véritable calvaire. Comme attendu, ces pavés ont eu certaines conséquences chez les favoris du Tour de France. Et la Jumbo Visma peut en témoigner, l’équipe belge a vécu une sale journée que ce soit avec Wout Van Aert, maillot jaune au départ de cette étape, Jonas Vingegaard, deuxième du dernier Tour et candidat à la victoire, et Primoz Roglic, désigné comme le rival numéro 1 de Tadej Pogaçar.

Van Aert évite la catastrophe…

Et pour la Jumbo Visma, cette sale journée a commencé avec le maillot jaune, Wout Van Aert, qui s’est retrouvé à terre. En effet, alors que cela commençait à s’accélérer dans le peloton à l’approche des secteurs pavés, le Belge a chuté après s’être accroché avec son coéquipier, Steven Kruijswijk. Rien de grave toutefois pour Van Aert qui a repris la route, en prenant alors tous les risques. Et le maillot jaune a alors frôlé la catastrophe. En remontant le train des voitures des directeurs sportifs, Wout Van Aert a montré ses incroyables réflexes quand, au dernier moment, il a évité de justesse la voiture de l’équipe DSM qui avait freiné juste devant lui. Une belle frayeur pour le leader du classement général du Tour de France.

😰 Another scare for @WoutvanAert as he almost crashes into a car while chasing back.😰 Nouvelle frayeur pour Wout van Aert qui manque de percuter une voiture en chassant pour réintégrer le peloton.#TDF2022 pic.twitter.com/sQ34GSTHEk — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

… mais perd du temps

Wout Van Aert a par la suite réussi à regagner sa place dans le peloton, mais après sa chute, il ne semblait pas si en forme que cela. En effet, dans les secteurs pavés, il s’est retrouvé distancé, voyant les favoris prendre le large. En parallèle, c’est Jonas Vingegaard qui a également été lâché suite à un problème technique. Dans la panique, le Danois a pris le vélo d’un de ses coéquipiers, qui n’était toutefois pas à sa taille. Vingegaard a alors essayé de repartir, mais c’était impossible de repartir et il a dû attendre d’être dépanné par sa voiture. Van Aert et Vingegaard se sont alors ensuite regroupés pour tenter de remonter leur retard et limiter la casse sur Tadej Pogaçar qui a lui profiter de ces pavés pour créer un petit écart.



« Au début de l’étape j'étais pas très bien placé, il y avait beaucoup de stress. Il y avait beaucoup de choses sur la route et je ne voulais pas prendre de risque. Quand J'ai voulu revenir devant j'ai chuté et j’ai perdu confiance pour être en position de combat. J’étais à l’arrière plutôt qu’à l’avant sur les pavés », a d’ailleurs confié Wout Van Aert, rapporté par RMC , à propos de sa chute.

Blessé, Roglic perd gros

Journée compliqué donc pour le maillot et Jonas Vingegaard, mais elle l’a été encore plus pour Primoz Roglic, l’un des favoris sur ce Tour de France. En effet, le leader de la Jumbo Visma a sévèrement chuté. Il s’est d’ailleurs démis l’épaule et a réussi à se la remettre tout seul. « Une moto a heurté une botte de paille sur la route et Primož l'a frappée de plein fouet. Il s'est démis l'épaule. Heureusement, il a pu le remettre en place. Mais ça a pris du temps », a expliqué Grischa Niermann, chef d’équipe, pour NOS . « Je me suis relevé rapidement et j'ai repris mon vélo mais, très vite, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai dû m'arrêter et emprunter le siège d'un spectateur pour remettre moi-même mon épaule en place. Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire, j'attrape mon genou et je tire fort », a lui expliqué Primoz Roglic.

Quelles conséquences au classement général ?