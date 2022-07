Cyclisme

Tour de France : Chutes, blessure… Vingegaard se livre sur son calvaire

Publié le 17 juillet 2022 à 21h35 par Bernard Colas

S’il est parvenu à conserver son maillot jaune ce dimanche lors de la 15e étape du Tour de France, Jonas Vingegaard a connu une journée très difficile. Alors que Primoz Roglic n’a pas pris le départ de la course en raison d’une blessure au dos, Steven Kruijswijk a été contraint a l’abandon à la suite d’une chute avant que Vingegaard ne tombe également, sans gravité. De quoi marquer le Danois.

La journée n’a pas été bonne pour Jonas Vingegaard. Avant même le départ de la 15e étape du Tour de France, le Danois a vu Primoz Roglic se retirer de la Grande Boucle en raison d’une blessure au dos. « J'arrête là pour permettre à mes blessures de guérir. Je suis fier de ma participation au classement général et j'ai confiance en mon équipe pour concrétiser nos ambitions pour le maillot jaune et le maillot vert », a-t-il confié avant le départ. Un élément en moins pour la Jumbo-Visma et Jonas Vingegaard, qui ont perdu un autre élément fort quelques heures plus tard.

Vingegaard chute sans gravité mais perd Roglic et Kruijswijk

Steven Kruijswijk, l’un des lieutenants de Jonas Vingegaard, a en effet été victime d’une grosse chute à 64 kilomètres de l’arrivée et a quitté le Tour de France sur civière, évacué en ambulance. 13e du classement général à 17"16 du maillot jaune avant le départ, le Néerlandais est tombé avec d’autres coureurs, dont le maillot vert Wout van Aert, qui ont pu pour leur part reprendre la route jusqu’à Carcassonne. La 15e étape aurait pu virer à la catastrophe un peu plus loin avec la chute de Vingegaard lui-même, entraîné par un autre coéquipier Tiesj Benoot. Plus de peur que de mal pour le leader de la Jumbo-Visma, mais son équipe est désormais réduite à six coureurs avant les Pyrénées, ce qui promet une dernière semaine incertaine, Tadej Pogacar étant à l'affût.

« Une mauvaise journée pour nous »

« Aujourd’hui a été une mauvaise journée pour nous , a reconnu Jonas Vingegaard dans des propos relayés par Cyclismactu . Steven a dû quitter la course après une lourde chute, Tiesj et moi avons également touché le sol par la suite. Je vais bien, j’espère pouvoir en dire autant de Tiesj. Il est tombé sur moi, je ne pouvais rien faire de plus. Malheureusement, ce sont des choses qui se produisent dans le cyclisme. J’ai juste des écorchures sur le côté gauche de mon corps. »

Tour de France : Chutes, blessure… Les galères s’enchaînent sur la 15e étape, coup dur pour le Maillot Jaune (vidéo) https://t.co/Ha9rclCJxw pic.twitter.com/csxjrcPlVe — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

« Forcément, ça change un peu la donne avec la perte de deux éléments importants »