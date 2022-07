Cyclisme

Tour de France : Chutes, blessure… Les galères s’enchaînent sur la 15e étape, coup dur pour le Maillot Jaune (vidéo)

Publié le 17 juillet 2022 à 17h01 par Bernard Colas mis à jour le 17 juillet 2022 à 17h09

Alors que les coureurs doivent affronter la chaleur sur cette 15e étape du Tour de France, les chutes sont également au rendez-vous ce dimanche entre Rodez et Carcassonne, et cela n’arrange absolument pas Jonas Vingegaard et la Jumbo-Visma. Si le Maillot Jaune a fini sans gravité au sol, son coéquipier Steven Kruijswijk a pour sa part été contraint à l’abandon, un forfait qui intervient quelques heures après celui de Primoz Roglic.

Étape suffocante ce dimanche sur le Tour de France entre Rodez et Carcassonne. Une course longue de 202 kilomètres qui est censée faire le bonheur des sprinteurs, mais celle-ci a fait du dégât dans le peloton. En effet, plusieurs chutes sont venues perturber le 15e rendez-vous de la Grande Boucle , et cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur Jonas Vingegaard, faisant partie des hommes au sol, qui a vu l’un de ses coéquipiers abandonner.

Après Roglic, la Jumbo-Visma et Vingegaard perdent Kruijswijk

Pour Steven Kruijswijk, le Tour de France s’arrête en effet ici. Le coureur de la Jumbo-Visma a chuté et n’a pas été en mesure de se relever. Son forfait ne faisait pas beaucoup de doutes et a rapidement été confirmé. 13e du classement général à 17"16 de Jonas Vingegaard avant le départ, Kruijswijk, se tenant l’épaule droite, a été évacué sur civière. Un gros coup dur pour Jonas Vingegaard qui voit là un autre de ses coéquipiers quitter prématurément le Tour de France. Ce dimanche matin, c’est Primoz Roglic qui a abandonné les routes en raison d’une blessure au dos. « J'arrête là pour permettre à mes blessures de guérir. Je suis fier de ma participation au classement général et j'ai confiance en mon équipe pour concrétiser nos ambitions pour le maillot jaune et le maillot vert », a expliqué Primoz Roglic. Tout comme Steven Kruijsiwjk, le maillot vert Wout van Aert, Martijn Tusveld et Jakob Fuglsang ont eux aussi chuté au même moment mais ont pu reprendre la course.

💥 Nouvelle chute dans le peloton. Steven Kruijswijk, coéquipier de Jonas Vingegaard, ne repartira pas. C'est un coup dur pour le maillot jaune qui a déjà perdu Primoz Roglic non-partant ce matin. #TDF2022🟡 Le DIRECT : https://t.co/pFsrPdKsgW pic.twitter.com/hy07QbfyAz — francetvsport (@francetvsport) July 17, 2022

Vingegaard est aussi tombé, mais sans gravité

La 15e étape du Tour de France aurait pu tourner au cauchemar quelques minutes plus tard pour Jonas Vingegaard, lui aussi victime d’une chute avec Tiesj Benoot, ouvert au niveau du coude. De quoi faire craindre le pire à la Jumbo-Visma, mais le Maillot Jaune s'est relevé immédiatement et a pu retrouver le peloton grâce au travail de deux équipiers.

🚨 𝗖𝗛𝗨𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗝𝗔𝗨𝗡𝗘 ! 😱Jonas Vingegaard et Tiesj Benoot sont tombés, mais le Danois repart !▶️ Suivez la 15e étape du #TDF2022 sur Eurosport 1, l'appli Eurosport et https://t.co/XcZuM6O9AA avec #LesRP pic.twitter.com/bIxGtycKKY — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 17, 2022

Owain Doull roule sur un bidon

Une journée noir pour les coureurs car Owain Doull est également tombé ce dimanche. Dans le peloton, le coureur de l’équipe EF Education-Easypost a roulé sur un bidon et a chuté sur le côté gauche, au niveau de la hanche. L’Américain de 29 ans, marqué physiquement, a toutefois pu reprendre la route.

🚨 Chute d'Owain Doull ! Le Britannique a visiblement roulé sur un bidon mais reprend la course ▶️ Suivez la 15e étape du #TDF2022 sur Eurosport 1, l'appli Eurosport et https://t.co/XcZuM6O9AA avec #LesRP pic.twitter.com/8GGfr8Bz79 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 17, 2022

Un peu plus tôt, c’est Franck Bonnamour (B&B Hotels) qui a fini dans le faussé avant de repartir. De même pour le Néo-Zélandais Jack Bauer.