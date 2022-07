Tour de France

Tour de France - 11e étape : Pogaçar explose, Vinegegaard en jaune, Bardet sur le podium

Publié le 13 juillet 2022 à 17h08 par Thibault Morlain mis à jour le 13 juillet 2022 à 17h15

Première grosse étape dans les Alpes ce mercredi 13 juillet pour le peloton. Et un gros programme attendait les coureurs du Tour de France avant notamment le Galibier ou encore le col du Granon, l’une des ascensions les plus compliquées de la Grande Boucle. Un terrain de jeu idéal pour les favoris du général et pour cette étape en haute altitude sur le Tour de France, c’est Jonas Vingegaard qui a frappé un énorme coup alors que Tadej Pogaçar a totalement explosé.

Ça y est la haute montagne arrive sur le Tour de France. Alors que la route avait déjà commencé à monter ces derniers jours pour le peloton, ce n’était rien à côté de ce qui l’attendait ce mercredi pour le cadre de la 11ème étape de la Grande Boucle, longue de 151,7 kilomètres. Celle-ci reliait Albertville au col du Granon avec donc un sacré programme avec les lacets de Montvernier (2ème catégorie), mais surtout l’enchainement Télégraphe (1ère catégorie), Galibier (hors catégorie) et surtout l’arrivée en haut du col du Granon (hors catégorie), l’un des cols les plus compliqués du Tour de France. C’est une montée finale de 11,3 kilomètres à 9,3% de moyenne qui se dressait devant Pogaçar, Vingegaard et compagnie.

Les grandes manoeuvres dès le départ

Et pour cette 11ème étape du Tour de France, cela a démarré immédiatement très fort. Ainsi, ce sont Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel, qui se sont échappés dès le départ réel. Un moyen pour le Néerlandais de prendre un peu d’avance avant les grandes difficultés. Pour le Belge, maillot vert sur les épaules, cela a permis de durcir tout de suite la course et étant devant, il pourra ainsi assurer un relais pour ses leaders, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, un peu plus tard dans l’étape. Derrière eux, les équipes n’ayant pas réussi à glisser un coureur tout de suite dans l’échappée se sont battues pour remédier à cela. Et au final, ce sont 18 coureurs qui ont rejoint Van Aert et Van der Poel pour former donc une échappée à 20 unités.

Explications en haute montagne

Dans le col du Télégraphe, la sélection naturelle s’est effectuée au sein de l’échappée. Les plus faibles en montagne n’ont pas pu suivre tandis que ceux plus à l’aise quand l’a route s’élève ont poursuivi leur course en tête. Et dans le peloton, ça a commencé à bouger très tôt, à plus de 70 kilomètres de l’arrivée, avec une attaque de Primoz Roglic et l’un de ses coéquipiers de la Jumbo Visma. De quoi dynamiter le peloton des favoris, obligeant Tadej Pogaçar et ses coéquipiers à réagir. Et ça a finalement explosé dans la descente avec le maillot jaune, Vingegaard, Roglic et Thomas qui se sont détachés.



Place ensuite au Galibier pour les coureurs du Tour de France. Isolé, Pogaçar a été testé par Roglic et Vingegaard, mais la meilleure défense c’est l’attaque et le maillot jaune a lui aussi décidé d’attaquer en solitaire. Et pendant de longues minutes ce test s’est poursuivi avec des attaques répétées de Roglic et Vingegaard, obligeant le maillot jaune à suivre ces accélérations. Finalement, ceux qui avaient été distancés au sommet du Télégraphe, dont Bardet et Gaudu, ont réussi à revenir après de gros efforts. Mais pour combien de temps ? Du côté de l’échappée, les plus forts étaient Pierre Latour, Wout Van Aert, Simon Geschke et Warren Barguil, qui a d’ailleurs décidé de partir en solitaire dans cette ascension. Parmi les favoris, Roglic a finalement fait les frais de ses efforts et a craqué physiquement, voyant cela, Tadej Pogaçar a décidé d’accélérer. Il n’y avait alors plus que Jonas Vingegaard dans la roue du maillot jaune.

Le col du Granon en juge de paix

Finalement, plusieurs coureurs à l’instar de Bardet, Thomas ou encore Yates sont revenus su le maillot jaune et Vingegaard dans la descente du Galibier. Un peu plus tard, ce sont Gaudu et Roglic qui ont recollé avec les favoris. C’est donc Warren Barguil qui s’est présenté en premier au pied de ce col avec un peu plus de 4 minutes d’avance sur Tadej Pogaçar, mais le temps n’a fait que descendre au fil des kilomètres. Dans le peloton maillot jaune, ceux qui ont mis du temps à revenir ont malheureusement rapidement cédé dès les premières pentes du Granon, tandis que Nairo Quintana a lui su prendre un peu d’avance sur ce groupe des leaders. Romain Bardet a lui aussi attaqué très fort et personne l’a suivi. Et c’est ensuite Jonas Vingegaard qui a accéléré et grosse surprise, Pogaçar, qui a connu une énorme défaillance, n’a pas pu suivre le Danois. Sur les pentes du Granon, le deuxième du dernier Tour de France s’est envolé, reprenant tout le monde pour partir vers la victoire. Derrière, Pogaçar était en pleine perdition. Le maillot jaune a explosé, se faisant dépasser par tout le monde qui revenait sur lui de derrière. Mais au terme d’incroyables efforts tout au long de cette étape dantesque, c’est bien Jonas Vingegaard qui s’est imposé ce mercredi, tandis que le maillot jaune est arrivé à 2 min 51.

🔝 Jonas Vingegaard does the double in an incredible stage!🎬 Watch the last KM now!🔝 Jonas Vingegaard fait coup double après une étape sensationnelle !🎬 Revivez le dernier KM#TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/zPG7g4c2QH — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022





Classement de l’étape :



1- Jonas Vingegaard

2- Nairo Quintana + 59sec

3- Romain Bardet + 1min 10

4- Geraint Thomas + 1min 38

5- David Gaudu + 2min 04

Quels changements au général ?

Au sommet du col du Granon, le classement général du Tour de France est totalement chamboulé. Et grâce à sa démonstration, c’est donc Jonas Vingegaard qui enfile le maillot jaune de leader. Désormais, Romain Bardet pointe à la 2ème place, avec tout de même 2 minutes 16 de retard sur le coureur de la Jumbo Visma. Tadej Pogaçar est lui maintenant 3ème au général à 2 minutes 22 de Vingegaard.