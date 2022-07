Tour de France

Tour de France : La 10ème étape perturbée, Pogaçar l’a échappé belle pour son maillot jaune

Publié le 12 juillet 2022 à 17h50 par Thibault Morlain

Place donc à la deuxième semaine du Tour de France. Et ce mardi, le peloton se trouvait dans les Alpes pour la 10ème étape entre Morzine et Megève. Une étape avec un peu de relief afin de se mettre en jambes avant les grands rendez-vous des prochains jours. Et pour cette étape promise sur le papier aux baroudeurs, c’est Magnus Cort Nielsen qui a brillé et levé les bras en vainqueur à Megève.

Après un jour de repos ce lundi, il a fallu remettre la machine en marche ce mardi pour les coureurs du Tour de France. 148,1 kilomètres étaient ainsi au programme pour le peloton, qui partait de Morzine pour Megève. Dans les Alpes, la route a ainsi commencé à s’élever avec notamment deux côtes de 4ème catégorie, un col de 3ème catégorie, un de 2ème et un final en monté pour rejoindre donc l’altiport de Megève.

Une étape qui démarre très fort

Et sous une forte chaleur, cela a démarré très fort. De quoi mettre les organismes à rude épreuve après le jour de repos. Il a donc fallu retrouver le rythme et celui-ci était donc élevé. En effet, pour cette étape assez courte en distance, ils ont été nombreux à tenter leur chance pour prendre l’échappée du jour, d’autant que celle-ci avait de grandes chances d’arriver jusqu’au bout pour cette 10ème étape. Les attaques se sont ainsi multipliées et le groupe de tête a mis énormément de temps avant de se détacher du reste du peloton. Au final, 25 coureurs se sont échappés, parmi lesquels on pouvait notamment retrouver Philippe Gilbert, Christophe Laporte, Pierre Rolland ou encore Magnus Cort Nielsen, très en vue durant la première semaine du Tour de France.

La course neutralisée avant la grande explication

Avant les deux grosses étapes qui arrivent dans les Alpes, le peloton a décidé de laisser filer cette grosse échappée afin de conserver des forces. Ainsi, les 25 coureurs en tête ont pris énormément d’avance, plus de 9 minutes. Et comme prévu, l’échappée du jour a été la bonne et ça s’est donc expliqué entre ces coureurs devant pour la victoire d’étape ce mardi sur le Tour de France, bien qu’Alberto Bettiol a tenté sa chance en solitaire, ayant d’ailleurs été gêné dans son entreprise à cause d’une manifestation sur la route, obligeant la direction de course à neutraliser l’étape pendant plus de 10 minutes. La course a finalement repris et tout s’est joué durant la montée vers l’altiport de Megève. Et au fil des kilomètres, devant la difficulté, ils ont été nombreux à craquer. Luis Leon Sanchez était parti très fort tout seul, mais ça s’est regroupé à quelques mètres de l’arrivée. Au terme d’un final exceptionnel et un sprint entre Magnus Cort Nielsen et Nick Schultz, c’est le Danois, qui a animé le début du Tour de France, qui s’impose à Megève.

🎥 A slow-motion look at that incredibly tight battle for the line between 🇩🇰@MagnusCort and 🇦🇺@nick_schultz5!🎥 Admirez au ralenti le sprint au coude à coude entre 🇩🇰@MagnusCort et 🇦🇺@nick_schultz5 !#TDF2022 pic.twitter.com/PJ15rx560Y — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2022





Classement de l’étape :



1- Magnus Cort Nielsen

2- Nick Schultz + 0 sec

3- Luis Leon Sanchez + 7 sec

4- Matteo Jorgenson + 8 sec

5- Dylan Van Baarle + 10 sec

Quels changements au général ?

Tadej Pogaçar est lui arrivé à près de 9 minutes du vainqueur de l’étape du jour. Et pour quelques secondes seulement, le Slovène conserve son maillot jaune alors que Lennard Kämna aurait pu s’emparer de la tunique de leader à l’occasion de cette 10ème étape du Tour de France. Finalement, l’Allemand fait son entrée dans le Top 10, se classant à la 2ème place du général, 11 secondes de Pogaçar. Pas d’autres changements sinon au classement général alors que Jonas Vingegaard complète le podium.