En plein Tour de France, le retour de Julian Alaphilippe est annoncé

Publié le 11 juillet 2022 à 17h35 par Bernard Colas

Absent du Tour de France après sa lourde chute lors du dernier Liège-Bastogne-Liège en avril, Julian Alaphilippe prend son mal en patience en attendant de retrouver son meilleur niveau. S’il a participé aux Championnats de France à Cholet le 26 juin, le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl n’était pas en pleine possession de ses moyens pour prendre le départ de la Grande Boucle, mais celui-ci sera bel et bien présent en Espagne pour le début de la Vuelta le 19 août.

Cette année, un grand absent est à souligner sur le Tour de France, à savoir Julian Alaphilippe. N’étant pas en pleine possession de ses moyens deux mois après sa lourde chute lors de Liège-Bastogne-Liège, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl était trop juste physiquement pour prendre le départ de la Grande Boucle à Copenhague. « La décision de laisser Julian à la maison a été très difficile à prendre, car il est l'un des coureurs les plus emblématiques de l'équipe et nous avons écrit tant de grands moments ensemble sur le Tour. Julian a travaillé dur pour revenir en forme après ce qui lui est arrivé à Liège, mais on sent que pour un coureur comme lui, il est toujours important d'être au top de son jeu et d'être capable de rivaliser avec les meilleurs coureurs du peloton dans une course comme Le Tour. C'est pourquoi nous avons décidé de lui donner plus de temps pour récupérer et retrouver sa condition, afin qu'il puisse être à 100% pour la deuxième partie de la saison », se justifiait Tom Steels, le patron de Quick-Step Alpha Vinyl.

« Faire le Tour sans être à 100 % »

Un énorme coup dur pour Julian Alaphilippe, qui nourrissait de grosses ambitions après avoir marqué le Tour de France ces dernières années, avec 4 victoires et 18 jours en jaune lors des trois dernières éditions. « Ça a été indécis jusqu'au tout dernier moment. Il y avait une grosse partie de moi qui espérait le faire, qui se disait que c'était possible. Mais l'autre partie était beaucoup plus réaliste parce que je sais la dureté de cette course, ce qu'elle exige , expliquait le coureur tricolore dans les colonnes de L’Équipe avant le départ du Tour de France. Ces trois dernières années, j'ai toujours pris le départ du Tour en pleine possession de mes moyens, même si ça ne s'est pas merveilleusement fini. Mais là, je me sens fatigué, diminué. Je ne sais pas si j'aurais pu être compétitif sur trois semaines. Faire le Tour sans être à 100 %, ce n'est pas un cadeau. »

« Julian sera bien au départ de la prochaine Vuelta »

Julian Alaphilippe est donc contraint de suivre la Grande Boucle à distance, mais le Français de la formation Quick Step - Alpha Vinyl peut se consoler en pensant à son retour qui est proche. Patrick Lefévère, manager de son équipe, a en effet indiqué à L’Équipe ce lundi que Julian Alaphilippe sera au départ de la Vuelta le 19 août. « Julian sera bien au départ de la prochaine Vuelta. Pour instant, il s'entraîne et il est très relax. Il se sent beaucoup mieux physiquement. On ne va pas se mentir, ç'a été très dur pour nous et pour notre sponsor de ne pas le sélectionner pour le Tour cette année car il est double champion du monde, français et extrêmement populaire. Il y a peu, il a dit à son ami et coéquipier Dries Devenyns : ''finalement, heureusement que je ne suis pas sur le Tour cette année sinon je claquais au bout de huit jours.'' Notre choix de ne pas l'avoir sélectionné semble donc justifié. »

Tour de France : Le bilan des Français https://t.co/kFVnTBDTco pic.twitter.com/y1e7HBdiM8 — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

Les autres rendez-vous pour Alaphilippe

Le double champion du monde disputera donc son deuxième Tour d’Espagne du 19 août au 11 septembre, mais avant cela, Julian Alaphilippe prendra le départ du Tour de Wallonie (23-27 juillet), puis enchaînera avec la Clasica San Sebastian (30 juillet) et le Tour de l'Ain (9-11 août).