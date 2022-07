Cyclisme

Tour de France : Pogacar menacé par la Covid-19, l’inquiétant message du Maillot Jaune

Publié le 9 juillet 2022 à 22h35 par Ewen Robin mis à jour le 9 juillet 2022 à 22h36

Après sa victoire à Calais, Wout Van Aert réitère l’exploit en s’imposant lors de la 8e étape reliant Dole à Lausanne. Lors de l’ultime montée aux pourcentages élevés, le champion belge s’est imposé devant Michael Matthews et Tadej Pogacar. Une journée également marquée par plusieurs apparitions de cas de covid, dont une préjudiciable au maillot jaune, qui ne s'est prononcé sur le sujet…

Après deux victoires consécutives, le maillot jaune Tadej Pogacar s’est incliné face à Wout Van Aert. En effet, à la suite d’un final explosif, le Slovène a décroché une troisième place, synonyme de bonifications. À l’issue de la course, Pogacar déclarait : « Au début, c’était une très longue journée, où il faisait de plus en plus chaud et nous avons rencontré beaucoup de points dangereux. Mais j’ai aimé la dernière montée. Au sprint, j’ai hésité peut-être un peu trop longtemps, puis Van Aert m’a dépassé ».

Un bon résultat

Dans des propos rapportés par Le Bien Public , Tadej Pogacar s’est confié sur l’étape du jour : « Je savais que le final était assez bon pour moi, sans doute pas le meilleur, mais assez bon quand même. Quand j’ai vu d’autres équipes contrôler le peloton, je m’attendais à un final au sprint. J’ai essayé, mais, à l’évidence, je n’étais pas le plus rapide aujourd’hui. Troisième de cette étape, c’est encore très bon pour moi. »

Pogacar perd un coéquipier

Alors que le Slovène occupe la tête du classement général, ses coéquipiers sont d’une importance capitale pour contrôler le tempo du peloton et le porter vers les sommets. Ce samedi, la Covid a fait des dégâts, notamment au sein de l’UAE Emirates avec le test positif de Vegard Laengen, qui a quitté le Tour. « Oui, on a perdu de grands coureurs de l’équipe, très forts, qui étaient en très bonne condition. Il représentait le train de notre équipe, c’est sûr que ça va être plus dur sans lui, mais je pense que, malgré tout, on peut réussir à défendre le maillot jaune avec sept coureurs jusqu’à Paris » raconte Pogacar. Un cas de covid qui pourrait s’avérer décisif dans la course au maillot jaune puisqu’il s’agit d’un coéquipier du leader de la Grande Boucle. Tous les membres des équipes, ainsi que le peloton dans son ensemble, seront testés durant la journée de repos, lundi 11 juillet.

