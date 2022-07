Cyclisme

Tour de France : Proche de la victoire, Thibaut Pinot se lâche après la 9e étape

Publié le 10 juillet 2022 à 23h35 par Hugo Chirossel

Bob Jungels s’est imposé ce dimanche lors de la 9e étape du Tour de France, devançant Jonathan Castroviejo et Carlos Verona. Longtemps dans la course au podium, Thibaut Pinot a finalement terminé à la quatrième place. Un résultat forcément décevant, mais qui offre des motifs d’espoir au Français.

Thibaut Pinot n’était pas loin d’accrocher un podium, voire la victoire, lors de la 9e étape du Tour de France. Le Français a longtemps bataillé avec Bob Jungels, vainqueur ce dimanche à Châtel, en Haute-Savoie, mais a finalement terminé à la quatrième place, derrière Jonathan Castroviejo et Carlos Verona. Si Thibaut Pinot était forcément déçu, cette performance l’a malgré tout rassuré sur son état de forme et lui offre des motifs d’espoir pour le reste du Tour.

« Je n'ai pas de regrets »

« C'est dommage, mais on arrive avec deux minutes et demie de retard au pied d'un col qui lui convient, où on peut limite mettre le grand plateau. Avec un col un peu plus dur, ça aurait été différent. Mais je n'ai pas de regrets, j'ai vraiment tout donné. J'ai compris au sommet de la dernière montée que ça allait être compliqué. Même si je lui avais pris du temps dans les parties difficiles, il roulait bien sur les parties roulantes et la fin était à son avantage. Bob Jungels a fait un numéro aussi. J'ai relancé la course parce que pour beaucoup, il n'y avait plus beaucoup de suspense sur le vainqueur. Mon attaque a créé un peu de suspense », a déclaré Thibaut Pinot à l’issue de cette 9e étape.

« Ça me donne des idées pour la suite »

Le Français a ajouté, au micro de RMC : « C ’était un combat, une belle lutte à distance. J’y ai cru, mais il manquait un peu de pourcentages qui auraient pu me permettre de combler l’écart un peu plus rapidement avec mes qualités de grimpeur. C’est la course, Jungels a été fort et il mérite sa victoire. On me donnait les écarts, mais j’ai compris que ça allait être compliqué. Il est plus puissant que moi sur le plat, il a repris du temps sur les passages un peu moins difficiles. Boucher deux minutes, ça demande beaucoup d’efforts. Je l’ai payé un peu sur la fin. C’est la première journée du Tour où je me sens à peu près bien, ça me donne des idées pour la suite . »

De l'optimiste chez Groupama-FDJ