Tour de France

Tour de France : Pinot, Pogaçar... Enorme spectacle à la Super Planche des Belles Filles ?

Publié le 8 juillet 2022 à 7h35 par Thibault Morlain

Après une étape très éprouvante physiquement, le peloton du Tour de France n’a pas le temps de se reposer. En effet, ce vendredi, pour la 7ème étape, la Grande Boucle relie Tomblaine et la Super Planche des Belles Filles. Une première arrivée en altitude qui pourrait ainsi donner lieu à une explication entre cadors du Tour de France.

Premier rendez-vous avec la montagne lors de ce Tour de France. Jusqu’à présent, cela était plutôt plat sur la Grande Boucle, cela va désormais commencer à monter. Au programme de ce vendredi, 176,3 kilomètres entre Tomblaine et la Super Planche des Belles Filles avec 2 cols de 3ème catégorie et surtout une arrivée au sommet de la Super Planche des Belles Filles, classée en première catégorie. « La première arrivée en sommet du Tour 2022 ne conclut pas une réelle étape de montagne. Mais La super Planche des Belles Filles réserve toujours un final à haute intensité. Dans le contexte d’une montée sèche, les écarts enregistrés ne seront pas nécessairement rédhibitoires, mais les positions observées donneront de sérieuses indications sur l’état de forme des prétendants au podium final », a pu expliquer Christian Prudhomme, directeur du Tour de France sur les médias de la Grande Boucle.

Rendez-vous à la Super Planche des Belles Filles

C’est en 2019 que le Tour de France arrive pour la première fois à la Super Planche des Belles Filles. Quelle différence alors avec la Planche des Belles Filles ? L’arrivée se situe un kilomètre plus loin, de quoi donc accentuer la difficulté et pour encore plus compliquer les choses, il n’y a pas d’asphalte sur cette partie supplémentaire. Une ascension de 7 kilomètres qui risque de faire très mal aux jambes. En effet, la moyenne est de 7%, mais il y a des passages qui font froid dans le dos à plus de 10% au début et 24% tout en haut. Il va donc falloir se dresser sur les pédales pour réussir à grimper cette Super Planche des Belles Filles.

Explications entre favoris

Cette Super Planche des Belles Filles va donc être le juge de paix de cette 7ème étape du Tour de France. Une première arrivée au sommet qui va permettre aux favoris de la Grande Boucle de voir les états de forme de chacun. Jusqu’à présent, les cadors du peloton ne se sont pas expliqués quand le terrain montait. Seuls les pavés lors de la 5ème étape ont permis de faire quelques écarts et c’est Tadej Pogaçar qui a été le gagnant à cette occasion. Cette fois, les meilleurs grimpeurs seront au rendez-vous et c’est donc le meilleur, celui qui arrivera à gérer au mieux les pourcentages terribles de cette Super Planche des Belles Filles, qui pourrait s’imposer.

Pogaçar en patron du Tour de France ?

Première arrivée donc au sommet de ce Tour de France et première bataille entre favoris. Une occasion parfaite pour Tadej Pogaçar de creuser encore des écarts avec les autres prétendants de la Grande Boucle. Depuis le départ de Copenhague, le Slovène a énormément impressionné, notamment sur les pavés, mais aussi ce jeudi, l’emportant à Longwy et récupérant par la même occasion le maillot jaune. Maintenant que la route va s’élever, Pogaçar va pouvoir encore frapper encore très fort. C’est d’ailleurs au sommet de la Planche des Belles Filles qu’il a remporté le Tour en 2020. Mais attention bien évidemment à la concurrence. Jonas Vingegaard, désormais leader de la Jumbo Visma, ne devrait pas être loin. Primoz Roglic a montré ce jeudi qu’il avait encore visiblement des jambes. Et attention également au régional de l’étape, Thibaut Pinot. Sur ses routes, le coureur de la Groupama-FDJ aura forcément à coeur de briller. De quoi annoncer un très beau feu d’artifice sur les pentes de la Super Planche des Belles Filles.