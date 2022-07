Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Pogacar veut faire mal à Vingegaard, Van Aert en route vers une troisième victoire ?

Publié le 17 juillet 2022 à 7h35 par Dan Marciano

En grande difficulté ces derniers jours, les sprinteurs pourraient se montrer ce dimanche lors de la quinzième étape du Tour de France reliant Rodez à Carcassonne. Mis à part deux cols de troisième catégorie, aucune grande difficulté ne figure sur le parcours de la course. Les favoris pourraient profiter de cette journée pour respirer, à moins que Tadej Pogacar ne tente un nouveau coup.

Il faudra fournir un ultime effort avant de profiter de la journée de repos. Ce dimanche, les coureurs disputeront la quinzième étape, reliant Rodez à Carcassonne. Longue de 202,5 kilomètres, elle est l'une des plus longues de cette édition 2022. « La route de Carcassonne est souvent accidentée et les toboggans qui peuvent y mener favorisent les échappés. Mais cette fois-ci, le parcours a été conçu pour réserver cette journée aux équipes de sprinteurs. À condition toutefois qu’elles s’appliquent dans leur travail de contrôle des attaquants du jour, dont on peut toujours attendre une surprise » a expliqué la patron de la course, Christian Prudhomme.

Deux cols de catégorie trois et c'est tout

Sur le papier, cette étape ne dispose pas de grandes difficultés. Seulement, deux cols de troisième catégorie viendront se dresser devant les coureurs : la côte d'Ambialet au kilomètre 68, puis la côte des Cammazes à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Cette étape pourrait permettre aux sprinteurs de se montrer. Vainqueur à Calais et à Lausanne, Wout Van Aert pourrait inscrire une nouvelle ligne à son palmarès, à moins que Michael Matthews ne réalise le doublé, après sa victoire à Mende ce samedi. Il ne faut pas non plus oublier Peter Sagan, qui pourrait trouver un parcours favorable à ses qualités. Victime d'une chute vendredi, Caleb Ewan semble trop juste pour se mêler à la lutte.







Un sprint massif à Carcassonne ?

Les équipes de sprinteurs essaieront de faire l'effort pour mettre leurs leader dans les meilleurs dispositions. A condition que l'échappée du jour n'aille pas au bout. En effet, il n'est pas exclu que le vainqueur se trouve parmi les premiers coureurs à sortir du peloton après le départ réel. Le début de l'étape risque d'être mouvementé pour les formations désireuses de performer avant les étapes des Pyrénées. La vigilance devra être de mise

