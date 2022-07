Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Après son coup de force, Pogacar lâche un gros message au Maillot Jaune

Publié le 16 juillet 2022 à 20h35 par Dan Marciano

Une nouvelle fois, Tadej Pogacar s'est montré offensif ce samedi, n'hésitant pas à mettre la pression sur Jonas Vingegaard dès la première difficulté du jour, la côte de Saint-Just-Malmont, puis lors de la côte de la Croix Neuve vers Mende. Finalement, le Slovène n'est pas parvenu à grapiller du temps, mais il a donné rendez-vous à son concurrent.

Accusant un retard de 2 minutes 22 secondes au classement général sur Jonas Vingegaard après sa fringale sur les pentes du redoutable col du Granon, Tadej Pogacar n'a plus le choix. Le Slovène, vainqueur des deux derniers Tour de France, doit attaquer pour refaire son retard sur le Danois de la Jumbo-Visma. Ce samedi, le Slovène a, une nouvelle fois, tenté sa chance, dès les premières minutes de cette quatorzième étape reliant Saint-Etienne à Mende. Pogacar a placé une accélération dans la montée de la côte de Saint-Just-Malmont, pourtant classée en troisième catégorie. Une tentative vaine sur le plan chronométrique, qui a eu toutefois le mérite d'esseuler un peu Vingegaard et de lui mettre la pression.





Tour de France : Matthews réalise un gros numéro à Mende, Pogacar impuissant face à Vingegaard https://t.co/Klre2zOvKy pic.twitter.com/5tfyJCNl5b — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

« J’ai essayé pour que Vingegaard doive faire un effort »

A son arrivée, le coureur de l'UAE Team Emirates a justifié cette offensive. « Au début de l’étape, j’ai vu que Wout van Aert tentait de faire la jonction avec les coureurs qui s’échappaient et je l’ai suivi. Tout d’un coup, j’ai vu qu’il y avait un grand trou et j’ai essayé pour que Vingegaard doive faire un effort. Après ça a joué un peu tergiversé mais bon Jumbo-Visma a une équipe très forte, ça aurait été impossible que je parte avec l’échappée » a déclaré Tadej Pogacar au micro de la RTBF.

La côte de la Croix Neuve beaucoup trop courte pour faire des différences

Après avoir tenté de mettre le bazar en début de course, Tadej Pogacar est resté calme au sein du peloton, avant de se montrer, une nouvelle fois, lors de la la montée vers Mende dans les derniers kilomètres. Le Slovène plaçait une attaque dans les premiers hectomètres du col de la Croix Neuve, distançant des coureurs comme Geraint Thomas, David Gaudu ou encore Romain Bardet. Il ne restait plus que Jonas Vingegaard pour suivre Pogacar, trop juste ce samedi pour faire des différences. « La montée de Mende était sans doute un peu trop courte » a admis le maillot blanc du meilleur jeune en zone mixte après cette quatorzième étape.

« On essaiera peut-être déjà à Carcassonne dimanche »