Tour de France : Pogaçar, Froome, Bardet... Grosses fortunes pour les stars du Tour

Publié le 15 juillet 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Lors de cette édition du Tour de France, Tadej Pogaçar est de nouveau à la lutte avec Jonas Vingegaard pour le maillot jaune. Toutefois, il y a un classement où le Slovène domine totalement son adversaire danois : celui des coureurs les mieux payés du Tour 2022. Le représentant d’UAE Team Emirates est en tête, suivi par quelques gros noms. Deux Français sont également de la partie.

Après avoir remporté le Tour de France 2021, Tadej Pogaçar semble déterminé à remettre les couverts cette année. Double tenant du titre, le Slovène entend bien ajouter un nouveau maillot jaune à son palmarès et est comme à son habitude dans le haut du classement. Mais une nouvelle fois cette année, le coureur de 23 ans voit Jonas Vingegaard lui mettre des bâtons dans les roues. En 2021, le Danois avait déjà terminé deuxième, derrière Tadej Pogaçar. Les deux hommes se livrent donc un nouveau duel pour le maillot jaune et ne lâchent visiblement rien. Pour le moment, c’est bien Jonas Vingegaard qui mène la danse au classement général. Mais il reste encore quelques étapes avant la fin du Tour de France. Rien n’est encore joué entre les deux coureurs. D’ailleurs, le Slovène essaye de reprendre sa place de leader. Lors de la douzième étape, il avait tenté à plusieurs reprises de prendre l’avantage sur Jonas Vingegaard, en attaquant son adverses à mainte reprises. Mais finalement, le Danois n’a pas abdiqué et a bien conservé la tête du peloton. Si Tadej Pogaçar éprouve quelques petites difficultés face au Danois, il est toutefois bien en tête du classement des coureurs les mieux payés sur cette édition du Tour de France.

Tour de France - 13e étape : Sagan, Van Aert… Explication entre sprinteurs à Saint-Etienne ? https://t.co/Jggo37NWak pic.twitter.com/oeaoQzabNo — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

Pogaçar coureur le mieux payé de ce Tour de France 2022, Froome et Sagan pas loin derrière

En effet, Tadej Pogaçar dispose du salaire le plus élevé parmi les différents coureurs de cette édition du Tour de France à en croire Sportune.fr . Le Slovène d’UAE Team Emirates perçoit 6M€ par an et devance le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) et Peter Sagan, multiple détenteur du maillot vert du Tour. Les deux coureurs, respectivement d’Israël Start-Up Nation et de TotalEnergies, touchent actuellement 5,5M par année et occupent les deuxièmes et troisièmes marches du podium à égalité. Un écart vient ensuite se former avec le reste du classement. Geraint Thomas gagne 3,5M chez Ineos Grenadiers, alors que Wout Van Aert ne figure qu’à la cinquième place avec ses 2,2M€ par année. Mathieu Van der Poel, Adam Yates et Primoz Roglic viennent ensuite, suivis par deux coureurs Français.

Deux Français dans le lot

En effet, on retrouve Thibaut Pinot à la neuvième place. En difficulté comparé à certains de ses compatriotes, le coureur de Groupama-FDJ perçoit 2M€ par an, tout autant que Mathieu Van der Poel, Adam Yates et Primoz Roglic. Le Français est également à égalité avec Jakob Fuglsang ou encore son compatriote Romain Bardet. Ce dernier, qui se montre à son avantage sur cette édition du Tour de France en l'absence de Julian Alaphilippe, vient clore ce classement et rejoint du beau monde. Jonas Vingegaard, actuel maillot jaune, n’entre pas parmi les onze meilleurs salaires de cette édition du Tour de France.

Les coureurs les mieux payés du Tour de France 2022

1. Tadej Pogaçar (UAE Team Emirates) : 6M€/an

2. Chris Froome (Israël Start-Up Nation) : 5,5 M€/an

3. Peter Sagan (TotalEnergies) : 5,5M€/an

4. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) : 3,5M€/an

5. Wout Van Aert (Jumbo Wisma) : 2,2M€/an

6. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceunick) : 2M€/an

7. Adam Yates (Ineos Grenadiers) : 2M€/an

8. Primoz Roglic (Jumbo Wisma) : 2M€/an

9. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) : 2M€/an

10. Jakob Fuglsang (Astana) : 2M€/an

11. Romain Bardet (DSM) : 2M€/an