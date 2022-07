Tour de France

Tour de France - 12e étape : Vingegaard résiste à Pogaçar, Bardet craque dans l’Alpe d’Huez

Publié le 14 juillet 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Pas de repos pour les coureurs du Tour de France. Après l’étape dantesque ce mercredi qui s’est terminée au col du Granon, le peloton avait encore un gros programme pour cette 12ème étape avec notamment la mythique ascension de l’Alpe d’Huez pour finir. Encore un terrain de jeu parfait pour les favoris du Tour de France, mais la victoire s'est jouée parmi les coureurs échappés et ce jeudi, le plus fort a été Thomas Pidcock.

Toujours dans les Alpes, le peloton du Tour de France avait encore droit à un sacré programme ce jeudi après la précédente étape qui s’est terminée au sommet du col du Granon. Et le parcours avait de quoi impressionner sur le papier avec 3 cols hors catégorie et un enchainement avec le Galibier déjà monté ce mercredi, le col de la Croix de Fer et surtout l’ascension de l’Alpe d’Huez où sera jugée l’arrivée au terme des 21 lacets connus à travers le monde de cette montée mythique du Tour de France.

Ça bouge dès le Galibier

Après le col du Granon ce mercredi, il a fallu remettre les organismes en route et il a fallu le faire très rapidement puisque l’étape a commencé directement avec l’ascension du Galibier. Si la Jumbo Visma du maillot jaune, Jonas Vingegaard, a dicté le tempo au sein du peloton avec une allure raisonnable, des coureurs ont tout de même réussi à prendre le large. En ce 14 juillet, Anthony Perez s’est retrouvé seul en tête, avec toutefois du monde derrière lui. Il s’est d’ailleurs fait rejoindre par 3 coureurs dans la descente du Galibier. Ce sont ensuite Thomas Pidcock ou encore Chris Froome qui ont rejoint ces hommes pour former une échappée à 9 hommes;

Pidcock s’envole dans l’Alpe d’Huez, un duel vain entre Vingeaard et Pogaçar

Après le Galibier, les coureurs ont grimpé le col de la Croix de Fer. Dans le peloton maillot jaune, Wout Van Aert a durci le rythme au fil des kilomètres. A l’avant, sous l’impulsion de Thomas Pidcock, l’échappée a perdu les moins forts en haut montagne. Le rendez-vous était par la suite pris dans l’Alpe d’Huez et ses 21 lacets pour se disputer la victoire d’étape. Au pied de cette ascension, ils n’étaient alors plus que 5 dans l’échappée avec un peu plus de 6 minutes d’avance. Et cela s’est confirmé dès le pied, Pidcock était le plus fort. Le coureur INEOS s’est immédiatement détaché, faisant le trou avec ceux qui l’accompagnaient. Du côté des favoris, l’accélération des Jumbo Visma a fait de gros dégâts puisque David Gaudu, Nairo Quintana et Romain Bardet, deuxième du général, n’ont pas réussi à suivre. De son côté, Tadej Pogaçar, revanchard et bien remis de sa défaillance dans le col du Granon, a décidé d’attaquer, mais Jonas Vinegaard n’a pas quitté sa roue. Survolant cette Alpe d’Huez, Thomas Pidcock a donc fini par lever les bras en vainqueur, remportant cette étape de prestige du Tour de France.

🏆🇬🇧 @tompidcock wins in @alpedhuez!🏆🇬🇧 @tompidcock s’impose à @alpedhuez !#TDF2022 pic.twitter.com/CF6EkrgoSb — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2022

Classement de l’étape :



1- Thomas Pidcock

2- Louis Meintjes + 48 sec

3- Chris Froome + 2min 06

4- Neilson Powless + 2min 29

5- Tadej Pogaçar + 3min 23

Quels changements au général ?

Au sommet de l’Alpe d’Huez, ça bouge sur le podium du classement général. En effet, Romain Bardet a été distancé par les autres favoris du Tour de France. Deuxième au départ de cette étape, le Français se retrouve maintenant 4ème à 2 minutes 35. Jonas Vingegaard est lui toujours maillot jaune, Tadej Pogaçar pointe à la 2ème place à 2 minutes 22. Geraint Thomas est 3ème à 2 minutes 26.