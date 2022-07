Cyclisme

Tour de France : Les 5 plus grands exploits de Romain Bardet

Publié le 14 juillet 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’un récital ce mercredi au Granon, Romain Bardet a brillamment pris la seconde place du classement général à Tadej Pogacar, maillot jaune déchu. A 31 ans, le coureur de l’équipe DSM est plus que jamais candidat au podium, cinq ans après son dernier. Entre sa première victoire d’étape en 2015 et son maillot à pois en 2019, Bardet a brillé à plusieurs reprises sur la Grande Boucle. Retour sur les cinq moments qui ont fait sa légende.

Il était incertain pour le Tour de France après un Giro difficile, Romain Bardet a finalement fait le show dès la 11ème étape. Bien classé au général, le coureur de l’équipe DSM a profité du crash total de Tadej Pogacar pour refaire son retard. Même s’il n’a pas pu accrocher Jonas Vingegaard qui a littéralement plané sur l’étape, Romain Bardet s’est offert le luxe de monter sur le podium juste devant… Tadej Pogacar ! Un deuxième place qui est loin d’être acquise puisque les hostilités ne font que démarrer, juste avant l’Alpe d’Huez ce jeudi. A cette occasion, Le 10 Sport vous propose de revenir sur les cinq plus grands exploits de Romain Bardet sur la Grande Boucle.

Une première brillante

Romain Bardet aura attendu sa troisième participation sur le Tour de France pour remporter sa première étape. Rapidement distancé par le peloton lors du passage dans les Pyrénées, Bardet voit ses objectifs changer. Le coureur AG2R La Mondiale vise sa première victoire d’étape et enchaîne les échappées. Il faudra attendre la 18ème étape dans le col du Glandon pour voir Romain Bardet triompher pour la première fois sur le Tour de France.

Un podium derrière l’inévitable Christopher Froome

L’année qui suit, Romain Bardet confirme ! Mieux classé au général, le Français se présente lors de la 18ème étape avec l’ambition de conserver sa place et de rafler une nouvelle victoire sur le Tour. C’est chose faite. Bien accompagné par Mikaël Cherel, Bardet s’envole et s’impose sur l’une des étapes mythiques de la Grande Boucle à Saint-Gervais Mont-Blanc. Cerise sur le gâteau, le coureur français monte sur le podium pour la première fois aux Champs-Elysées, derrière Christopher Froome mais devant Naïro Quintana.

La confirmation pour Bardet

2017, la machine est définitivement lancée. Même si Christopher Froome semble intouchable, Romain Bardet reste toujours aussi constant et maintient son niveau de performances. Même s’il ne glane aucune victoire d’étape, Bardet reste au contact de Froome pendant tout le Tour de France. Il craquera lors de la dernière étape à Marseille, un contre-la-montre qui vaudra cher puisque Romain Bardet laissera sa seconde place à Rigoberto Uran. Malgré tout, le Français enchaîne et obtient un second podium consécutif.

Un Tour difficile mais une fin heureuse

Deux ans plus tard, Romain Bardet ne vit pas une année facile. Sa malchance se poursuit sur le Tour de France. Impliqué dans une chute dès le début du tracé, le Français doit rapidement abandonner le classement général. Il attendra la 18ème étape pour endosser le maillot à pois de meilleur grimpeur qu’il conservera jusqu’à l’arrivée. Une belle satisfaction pour Romain Bardet qui a largement limité la casse.

Cette photo de @romainbardet qui a tout donné aujourd'hui ! ❤️ Quel numéro ! #TDF2022 #Bardet pic.twitter.com/ewcl1eu3Zf — Clovis (@Sivolc) July 13, 2022

Retour au sommet devant Pogacar