Tour de France : Pogacar va encore dominer les «cinq ou six prochaines années»

Publié le 12 juillet 2022 à 11h35 par Dan Marciano

Maillot jaune du Tour de France avant la dixième étape, Tadej Pogacar impressionne. Double tenant du titre, le Slovène a déjà remporté deux étapes cette année et semble dans une forme optimale avant d'aborder la deuxième semaine de course. Ancien vainqueur de la Grande Boucle, Geraint Thomas a loué les qualités de son concurrent.

Jamais deux sans trois ? Vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, Tadej Pogacar pourrait rentrer, un peu plus, dans l'histoire de la course cycliste en inscrivant son nom au palmarès pour la troisième fois. En première semaine, le Slovène a marqué les esprits, n'hésitant pas à attaquer ses concurrents que ce soit dans des secteurs pavés ou en montagne. Une tactique payante puisque le coureur de l'équipe UAE Team Emirates a déjà remporté deux étapes, dont une remportée au bout de l'effort à la Planche des Belles Filles. Avant la dixième étape entre Morzine et Megève, Pogacar compte 39 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard et plus d'une minute sur Geraint Thomas. Le Britannique d'INEOS s'est d'ailleurs prononcé sur les qualités du coureur slovène, âgé seulement de 23 ans.

« Il sera encore le grand favori des cinq ou six prochaines années »

Vainqueur du Tour de France, Geraint Thomas s'est montré impressionné. Questionné sur Tadej Pogacar lors du jour de repos, le Gallois n'a pas tari d'éloges à l'égard de son concurrent, qui pourrait marquer de son empreinte les prochaines années. « Il est un cran au-dessus. Pogacar sait tout faire, il sprinte, il passe les pavés, il est phénoménal. Il sera encore le grand favori des cinq ou six prochaines années » a confié Thomas dans des propos rapportés par Sport.fr.

« Qui ne veut pas gagner tout le temps ? »

Leader de la course, Tadej Pogacar s'est exprimé sur cette supériorité et sur son envie de gagner. « Qui ne veut pas gagner tout le temps ? Mais je ne me vois pas comme un 'Cannibale'". On ne dit pas non au maillot jaune, c’est quelque chose de spécial. J’espère le garder jusqu’à Paris » a confié le Slovène, qui pourrait grappiller du temps ce mardi lors d'une étape montagneuse.

