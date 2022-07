Cyclisme

Tour de France : Nouvelle désillusion française sur la 15e étape, grosse frayeur pour Vingegaard

Publié le 17 juillet 2022 à 18h35 par Bernard Colas

Ce dimanche, le Belge Jasper Philipsen s’est imposé au sprint lors de la 15e étape reliant Rodez à Carcassonne sous une chaleur étouffante devant Wout van Aert et Mads Pedersen. Un dénouement cruel pour Benjamin Thomas, espérant triompher mais repris par le peloton à 500 mètres de la ligne d’arrivée. De son côté, Jonas Vingegaard reste en jaune mais a connu une journée difficile.

Avant une journée de repos bien méritée, les coureurs disputaient ce dimanche la 15e étape du Tour de France reliant Rodez à Carcassonne dans des conditions éprouvantes. Une chaleur étouffante s’est en effet abattue sur le peloton pour la plus longue étape de cette édition 2022 de la Grande Boucle, avec un tracé de 202,5 kilomètres qui devait avantager les sprinteurs. Et cela s’est confirmé à l’issue d’une course marquée par cette météo suffocante mais également par des chutes.

Déception pour Benjamin Thomas, Jasper Philipsen l’emporte au sprint

Sans surprise, c’est au sprint que cela s’est joué sur la ligne d’arrivée de Carcassonne, et jusqu’au bout, une victoire française était espérée. Alexis Gougeard et Benjamin Thomas étaient en effet en tête à 20km de l’arrivée avant que le Français de la Cofidis ne distance son compatriote à 4km, mais celui-ci a été repris par le peloton à 500 mètres de la ligne et au terme d’un sprint, c’est Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) qui s’est imposé devançant le maillot vert Wout van Aert et son compatriote Mads Pedersen (Trek Segafredo). De son côté Peter Sagan finit au pied du podium. Un dénouement cruel pour Benjamin Thomas, local de cette 15e étape, qui échoue à la 64e place.

Tour de France : Chutes, blessure… Les galères s’enchaînent sur la 15e étape, coup dur pour le Maillot Jaune (vidéo) https://t.co/Ha9rclCJxw pic.twitter.com/csxjrcPlVe — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Journée noire pour Vingegaard et la Jumbo-Visma

La journée a été difficile pour Jonas Vingegaard (Jumbo). S’il reste en jaune devant Tadej Pogacar et Geraint Thomas avant d’entamer la dernière semaine du Tour, le Danois a néanmoins chuté et a perdu un nouvel équipier en la personne de Steven Kruijswijk. Alors que Primoz Roglic n’a pas pris le départ de cette 15e étape en raison d’une blessure au dos, Benoot a de son côté chuté à 64 kilomètres de l’arrivée et n’a pas été en mesure de reprendre la route. 13e du classement général à 17"16 de Jonas Vingegaard ce dimanche matin, le Néerlandais se tenait l'épaule droite et quitte la Grande Boucle en ambulance, évacué sur civière. Ce qui pourrait cher au final à la Jumbo-Visma, dont l’équipe est réduite à six coureurs, et à Jonas Vingegaard, qui s’est également fait peur en chutant quelques minutes plus tard après avoir été entraîné par un autre coéquipier, Tiesj Benoot. Le Maillot Jaune a pu se relever et repartir sans problème, tandis que le Belge, qui a également continué, s’est ouvert le coude.

💥 Nouvelle chute dans le peloton. Steven Kruijswijk, coéquipier de Jonas Vingegaard, ne repartira pas. C'est un coup dur pour le maillot jaune qui a déjà perdu Primoz Roglic non-partant ce matin. #TDF2022🟡 Le DIRECT : https://t.co/pFsrPdKsgW pic.twitter.com/hy07QbfyAz — francetvsport (@francetvsport) July 17, 2022

Des chutes en pagaille

Owain Doull est également tombé ce dimanche. Dans le peloton, l’Américain de l’équipe EF Education-Easypost a roulé sur un bidon et a chuté sur le côté gauche, au niveau de la hanche. Ce qui ne l’a pas empêché de reprendre, tout comme Franck Bonnamour (B&B Hotels) ou encore Jack Bauer (BikeExchange). Le maillot vert Wout van Aert, deuxième de l’étape, a lui aussi été arrêté lors de la chute de Steven Kruijswijk, mais le Belge s’en est mieux tiré.