Cyclisme

Tour de France : Pinot, Bardet… Les Français se livrent sur leur calvaire après la 14e étape

Publié le 16 juillet 2022 à 19h35 par Bernard Colas

Les Français n’avaient pas le sourire ce samedi après la 14e étape du Tour de France. Romain Bardet voit le podium s’éloigner au général après l’avance prise par Geraint Thomas tandis que Thibaut Pinot a dû se contenter d’une troisième place ce samedi, lui qui visait pourtant sa première victoire d’étape.

Sous une forte chaleur, Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) a remporté ce samedi à Mende la 14e étape du Tour de France, son quatrième succès sur la Grande Boucle . De son côté, Jonas Vingegaard (Jumbo) a bien résisté face à Tadej Pogacar (UAE), suivant l'attaque du Slovène dans la montée finale sans lui céder de terrain, de quoi lui permettre de conserver son Maillot Jaune. En revanche, la journée a été plus difficile pour les Français.

« Ce n'était pas super »

C’est notamment les cas pour Romain Bardet. À l’issue de cette 14e étape, Geraint Thomas a conservé sa troisième place au classement général, doublant son avantage sur le Français de l'équipe DSM, qui accuse désormais un retard de 18 secondes sur le Gallois. Romain Bardet a souffert dans la montée finale et reconnaît au micro de RMC que cela n’a pas été facile pour lui. « On s'attendait à tout ici. C'est monté très vite au pied, j'ai eu du mal à trouver un second souffle et ce n'était pas super. Au sommet, ça bascule un par un, cela va être mental. Tout le monde souffre de la chaleur, ce n'était pas facile. »





« Très déçu, c'était vraiment compliqué aujourd’hui »

De son côté, Thibaut Pinot espérait pouvoir décrocher sa première victoire d’étape ce samedi entre Saint-Etienne et Mende, mais les jambes n’ont pas suivi et le Français de la FDJ-Groupama a dû se contenter de la troisième place derrière Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) et Alberto Bettiol (EF Education-Easypost). « Très déçu, c'était vraiment compliqué aujourd'hui (samedi) , a-t-il reconnu après la 14e étape dans des propos relayés par Cyclismactu . Je suis tombé dans l'échappée la plus forte du Tour je pense. Je savais que ce serait difficile d'arriver au pied avec tout le monde. Stefan (Küng) a bien limité l'écart mais c'était compliqué. Ils m'ont bien cramé sur le plateau à 50 bornes de l'arrivée. Après c'était difficile. Ils étaient vraiment costauds devant. Je n'étais pas top au pied de la montée finale. J'ai vraiment fait mon effort au-dessus, avec le peu qu'il me restait, mais je n'aurais pas pu monter plus vite. J'ai géré car j'avais les pattes pleines de toxines. Je n'ai pas grand chose à regretter, je n'avais pas de grandes jambes. J'ai fait avec les moyens que j'ai. C'est sûr qu'un effort plus long me correspond mieux. Il m'en a manqué un peu, mais c'est quand même positif. Il me manque un peu de réussite, de chance, et un peu de jambes. Pour gagner sur le Tour, il te faut un peu de tout ça, et aujourd'hui c'était compliqué, dur à contrôler, très tactique. Les BORA ont bien géré. Pas grand chose à faire. On verra dans les Pyrénées . »

« Je pense qu'on va avoir du bon Pinot dans la dernière semaine »