Tour de France : Matthews réalise un gros numéro à Mende, Pogacar impuissant face à Vingegaard

Publié le 16 juillet 2022 à 17h28 par Dan Marciano

Sprinteur de l'équipe BikeExchange, Michael Matthews a réalisé un sacré numéro pour remporter la quatorzième étape du Tour de France à Mende. L'Australien est parvenu à semer Alberto Bettiol dans la côte de la Croix Neuve. Loin derrière, Tade Pogacar n'est pas parvenu à distancer Jonas Vingegaard, toujours détenteur du maillot jaune avec une solide avance sur ses concurrents.

L'étape de ce vendredi entre le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne n'a pas été de tout repos pour le peloton. Que dire alors de la quatorzième étape reliant la ville de l'ASSE à Mende. Un parcours vallonné marquée par la montée de plusieurs cols de troisième catégorie, mais surtout par la périlleuse côte de la Croix Neuve dans les dernières kilomètres. Une montée chère à Laurent Jalabert, qui avait levé les mains en 1995, ou encore à Steve Cummings, qui avait devancé Thibaut Pinot et Romain Bardet en 2015. Mais lors de cette étape qui a fait mal aux organismes en raison de la chaleur, les favoris n'ont pas attendu la fin de la course pour se montrer.

Pogacar surprend dès le début de la course

A plus de deux minutes de Jonas Vingegaard avant le début de l'étape, Tadej Pogacar s'est mis en évidence dès la montée de la côte de Saint-Just-Malmont, lors des premiers kilomètres. Le Slovène a placé une attaque, essayant d'esseuler le maillot jaune. Une offensive qui avait pour but d'esseuler le Danois de la Jumbo-Visma. Un choix payant puisque Primoz Roglic et Tiesj Benoot ont été assez vite distancés. Très vite, le peloton perdait des membres. Ils n'étaient plus qu'une quarantaine de coureurs après la deuxième difficulté du jour, la Côte de Châtaignier.

Le gros numéro de Michael Matthews

A 152km de l'arrivée, l'échappée du jour se formaient. Composée de 23 coureurs au départ dont Thibaut Pinot, elle se réduira notamment après l'attaque de Michael Matthews, rejoint par trois autres coureurs : Luis Leon Sanchez, Felix Großschartner et Andreas Kron, qui perdra sa place dans le groupe de tête après une sortie de route. L'explication a eu lieu dans la Côte de la Croix Neuve. Michael Matthews plaçait une attaque à un peu moins de 4km de l'arrivée, avant d'être rattrapé par Alberto Bettiol, qui avait fait l'effort pour rattraper l'Australien. A un peu plus de 2km de l'arrivée, l'Italien accélérait sans réellement distancer Matthews, qui recollait à la roue de son concurrent avant de définitivement le distancer. A 31 ans, le coureur de la BikeExchange remporte sa première victoire sur le Tour de France depuis 2017. Thibaut Pinot termine à la troisième place.

🏆 🇦🇺 @blingmatthews wins in Mende!!🏆 🇦🇺 @blingmatthews s'impose à Mende !!!#TDF2022 | #StageWinner | @Continental_fr pic.twitter.com/k1Dfiuy2n5 — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2022

Pogacar impuissant face à Vingegaard

Alors que Matthews levait les bras au ciel pour célébrer sa victoire, les favoris se battaient derrière pour le maillot jaune. Sans équipier, Jonas Vingegaard a dû résister à la pression mise par l'UAE Team Emirates. Une accélération fatale à Romain Bardet, David Gaudu, mais aussi à Adam Yates et Geraint Thomas, les deux INEOS. Il ne restait plus que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, pour une nouvelle bataille sur les routes de la Grande Boucle. Le double tenant du titre a enchaîner les attaques, sans réussir à reprendre du temps sur le Danois, solide sur son vélo tout au long de la montée. Pogacar n'a plus le choix, il devra tenter le coup lors des trois dernières étapes dans les Pyrénées pour espérer remporter un troisième Tour de France. Pas de changements notables au classement général, même si quelques écarts ont été crées entre les favoris. Romain Bardet parvient à conserver sa quatrième place au classement général, tandis que David Gaudu a réalisé une belle fin d'étape, terminant à 16 secondes du duo composé de Pogacar et Vingegaard.