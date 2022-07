Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Pedersen impressionne au sprint, Vingegaard gère face à Pogacar

Publié le 15 juillet 2022 à 18h02 par Dan Marciano mis à jour le 15 juillet 2022 à 18h03

La treizième étape du Tour de France reliant Le Bourg d’Oisans à Saint-Etienne a été remporté par Mads Pedersen, au sprint. Présent dans l'échappé du jour, il a réussi à prendre le meilleur sur Hugo Houle et Fred Wright dans les derniers mètres pour remporter cette course longue de 192km. Au classement général, Jonas Vingegaard conserve son avance sur Tadej Pogacar.

Après deux étapes de haute montagne, le peloton avait rendez-vous avec des hauteurs plus abordables, notamment pour les sprinteurs. Longue de 192,6 km, cette étape dite de transition reliant le Bourg d'Oisans à Saint-Etienne, passant par trois cols de deuxième et troisième catégorie, pouvait correspondre à certains coureurs en souffrance ces deux derniers jours. Une route faussement plate, qui a mis plusieurs membres du peloton dans le rouge à l'instar de Caleb Ewan. Annoncé comme un vainqueur potentiel ce vendredi, le sprinteur australien a chuté. D'autres comme Peter Sagan n'avaient pas les jambes pour jouer la victoire, sous une chaleur accablante, environ 35 degrés au compteur.

Un groupe de sept à l'avant

En début d'étape, plusieurs coureurs ont essayé de former l'échappée du jour, notamment Peter Sagan, avant que le peloton ne décide de stopper cette tentative. Finalement, sept hommes ont réussi à distancer le peloton jaune : Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Stefan Kung (Groupama-FDJ), Mattéo Jorgenson (Movistar) Fred Wright (Bahrain Victorious), Hugo Houle (Israël Premier-Tech), Mads Pedersen et Quinn Simmons (Trek Segafredo). Devant, ils ont réussi à conserver leur avance sur le peloton mené notamment par Lotto-Soudal et d'Alpecin-Deceuninck.

Pedersen prend le meilleur sur ses concurrents

Finalement, les hommes de devant ont conservé leur avance, notamment sur l'équipe BikeExchange qui avait essayé de refaire son retard et de lancer Michael Matthews. Une accélération fatale à certains coureurs comme Rigoberto Uran, Pierre Rolland, Peter Sagan ou encore Simon Geschke, détenteur du maillot à pois. Dans les derniers kilomètres, ce groupe de sept s'est dissous. Mads Pedersen, Hugo Houle et Fred Wright se sont disputés la victoire au sprint. Puissant, le premier cité a pris le meilleur sur ses deux concurrents, remportant sa première étape sur le Tour de France, terminant à 5 minutes 45 du peloton mailllot jaune. Champion du monde en 2019, le Danois de 26 ans est un habitué des classiques, mais polyvalent, vainqueur notamment de Grand-Welegem en 2020. « Il est évident que je voulais attaquer. C’était le scenario parfait. Je m'en suis remis au sprint. Ça s’est bien passé pour moi » a déclaré Pedersen au micro de France TV .

💥 A slow motion look at @Mads__Pedersen breakaway win!💥 Admirez le sprint surpuissant de @Mads__Pedersen au ralenti !#TDF2022 pic.twitter.com/kChrGGIit7 — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

Pas de changements notables au classement général

Sans surprise, aucun changement notable n'a été observé dans le Top 10 du classement général. Aucun favori n'a été distancé ce vendredi, même si par moment, le peloton a été divisé en trois groupes. Maillot jaune avant cette étape, Jonas Vingegaard conserve toujours plus de deux minutes d'avance sur son dauphin Tadej Pogacar. Coté français, Romain Bardet conserve sa quatrième place, David Gaudu la septième. La belle opération de la journée est pour Wout Van Aert, qui a encore marqué de précieux points dans la course au maillot vert de meilleur sprinteur.