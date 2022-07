Tour de France

Tour de France - 13e étape : Sagan, Van Aert… Explication entre sprinteurs à Saint-Etienne ?

Publié le 15 juillet 2022 à 7h35 par Thibault Morlain

Place à la 13ème étape du Tour de France ce vendredi 15 juillet. Et celle-ci va relier Le Bourg d’Oisans à Saint-Etienne. Et le peloton va un peu pouvoir souffler après les deux étapes dantesques dans les Alpes. La route sera beaucoup plus plate pour cette étape. L’occasion de souffler donc un peu et de certainement laisser une chance aux coureurs qui prendront l’échappée du jour.

192,6 kilomètres sont donc au programme ce vendredi sur le Tour de France. Après de grosses étapes dans les Alpes, le peloton file vers Saint-Etienne, partant de Bourg d’Oisans. « On peut tabler que chez les Verts, un épisode important pourrait se jouer dans la bataille pour le maillot du même ton. Le profil sans grandes aspérités permet théoriquement à des équipes mobilisées sur l’objectif d’une arrivée au sprint de mener à bien leur projet. Sur ce type d’étape, les échappés auront peu de marge de manœuvre… mais tous les espoirs leur sont permis », a pu expliquer Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, à propos de cette étape, qui pourrait être promise à une échappée.

Pas de grosses difficultés au programme

Après les deux grosses étapes dans les Alpes, les organismes sont forcément éprouvés. Et cette étape va permettre de se reposer un peu pour les différents coureurs. En effet, il n’y aura pas de gros cols sur le parcours de cette 13ème étape du Tour de France. Le parcours est en effet assez plat, bien qu’il y aura tout de même deux côtes de troisième catégorie et un col de deuxième catégorie.

Tour de France : Bardet, Gaudu… Les Français ont vécu un calvaire dans l’Alpe d’Huez https://t.co/gJykTYuVzK pic.twitter.com/im6CZmVqS6 — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

L’échappée du jour, la bonne échappée ?

Sur ce parcours assez plat, cela devrait donc se régler au sprint à l’arrivée du côté de Saint-Etienne. L’occasion pour Wout Van Aert d’accentuer son avance au maillot vert ? Pas forcément. En effet, suite aux derniers efforts produits dans le Galibier, au col du Granon ou encore à l’Alpe d’Huez, on pourrait plutôt voir une échappée prendre le large pour cette 13ème étape. S’il ne faut pas exclure un sprint massif à l’arrivée, l’échappée du jour a tout pour être la bonne échappée et c’est au sein de celle-ci que pourrait donc se trouver le vainqueur du jour. Les équipes devront donc courir intelligemment pour glisser au moins un coureur dans celle-ci afin de croire à une victoire à Saint-Etienne. Ce qui promet donc un début d’étape mouvementé le temps que ce groupe de tête se forme.

Quel favori ?

En cas de sprint massif à Saint-Etienne, étant donné le relief de cette étape, il faudra un sprinteur qui sache un peu passer les montées. Wout Van Aert, Peter Sagan ou encore Michael Matthews, à l’aise sur des terrains escarpés, pourraient s’expliquer pour s’offrir la victoire d’étape. Un baroudeur pourrait également tirer son épingle du jeu s’il venait à se hisser dans l’échappée du jour. Très en vue depuis le début du Tour de France, Casper Cort Nielsen pourrait avoir une nouvelle occasion de briller. A moins qu’on assiste à la première victoire d’étape d’un Français lors de ce Grande Boucle. Pour le moment, le compteur tricolore est bloqué à 0. Pourrait-il se débloquer au lendemain du 14 juillet ? Réponse à Saint-Etienne ce vendredi 15 juillet.